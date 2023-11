Sanremo 2024 sconvolto: Marco Mengoni non canta, ma stupisce tutti!

Attenzione fan del gossip, arriva un colpaccio dal palco di Sanremo! Il 2024 vede un cambio di rotta che farà storcere il naso agli amanti della tradizione. Nella nuova edizione di Viva Rai Due, Amadeus, l’incoronato sovrano del Festival, ha fatto trapelare un pettegolezzo bomba che ha mandato in subbuglio gli uffici Rai. Il nostro amatissimo Marco Mengoni, campione dell’ultima edizione, tornerà a calcare il palcoscenico del Festival, ma attenzione, non come cantante!

E non è finita qui. In qualità di super ospite, Mengoni non solo incanterà la serata d’apertura, ma si calerà anche nei panni di co-conduttore al fianco di Amadeus. La notizia ha fatto tremare il pubblico e lo stesso Mengoni ha confermato questa succulenta novità durante un’apparizione al Foro Italico, tutto sorrisi accanto al direttore artistico.

Le prime indiscrezioni su Sanremo 2024

Ma il gossip non si ferma a Mengoni. La trasmissione mattutina Viva Rai Due si è rifatta il look, traslocando dal chiassoso quartiere di via Asiago al più chic Foro Italico, dopo che le prove di Fiorello avevano suscitato le proteste dei residenti.

E per quanto riguarda le voci di corridoio, sembra che il Festival possa accogliere anche la diva dei salotti TV, Barbara d’Urso. Nonostante lei giochi al misterioso in diretta radio, i beninformati sussurrano che potrebbe esserci del vero.

Quanto agli artisti in gara, si susseguono i nomi di grandi come i Negramaro, The Kolors e Subsonica, ma è la rivelazione dell’ultima ora che fa tremare i cuori dei fans: Angelina Mango, già stella di Amici, potrebbe essere la nuova rivelazione di Sanremo 2024. Restate sintonizzati per non perdervi il prossimo capitolo di questo Festival che promette scintille!

L’attesa è quasi finita!

In mezzo a cotanto clamore, non possiamo ignorare le voci che soffiano dalle quinte del teatro della canzone italiana. Gli insider fanno capolino con pronostici audaci e suggerimenti sibillini. Da una parte, il popolo del web già immagina il duetto tra Mengoni e Amadeus, da altro canto, i fans di Barbara d’Urso sono in trepidante attesa per un suo possibile ruolo sorpresa. Il Foro Italico, con il suo fascino senza tempo, diventa la cornice ideale per queste voci che si rincorrono, promettendo un Festival di Sanremo che, tra ritorni gloriosi e nuovi ingressi, si preannuncia ricco di colpi di scena e momenti indimenticabili.

Il Festival di Sanremo si trasforma in un vero e proprio carosello delle meraviglie, dove ogni anticipazione diventa un tesoro custodito gelosamente fino all’ultimo. Tra ipotesi e conferme, il pubblico attende con impazienza di scoprire quali sorprese riserverà questa edizione, pronta a stupire e a far parlare di sé.