Sarah Chalke è pronta a tornare a Scrubs per un revival o un reboot

Sarah Chalke è pronta a tornare a Scrubs per un revival.

La commedia medical drama è stata presentata in anteprima nel 2001 su NBC, dove è andata in onda per sette stagioni, e sulla ABC per le ultime due. Lo spettacolo è stato creato da Bill Lawrence, noto per Spin City e l’attuale Ted Lasso, e segue le vite dello staff dell’ospedale Sacro Cuore attraverso la narrazione di John Dorian (JD), interpretato da Zach Braff . La serie ha anche interpretato Chalke, Donald Faison, John C. McGinley, Ken Jenkins, Neil Flynn e Judy Reyes.

Lo humor dello show derivava dai suoi personaggi amanti del divertimento, energici e dalla scrittura brillante, così come dalle voci fuori campo e dalle fantasie surreali ed esagerate dei personaggi principali, in particolare JD. Chalke ha interpretato l’amabile e nevrotica Elliot Reid, che era la Rachel per il Ross che era JD, per sette stagioni, prima di ricominciare una relazione con lui nella stagione 8, alla fine sposandosi e avendo un figlio con lui nella stagione finale.

Ora, in un’intervista con Variety (via SR), Chalke ha commentato che l’idea di un reboot lo spettacolo è stato discusso e a quanto pare al cast piacerebbe farlo, anche se fondamentalmente pare ci sia un problema di fondo, l’essere tutti disponibili. Da quando è finito Scrubs, Chalke si è tenuta impegnata in moltissimi ruoli in televisione, tra cui la voce di Beth Smith nella popolare sitcom di fantascienza Rick and Morty e il film drammatico di Netflix, Firefly Lane, con Katherine Heigl.

“Mi piacerebbe. Mi piacerebbe farlo. Ne abbiamo parlato. Penso che le vite di tutti siano così folli, ma parliamo tutti di quanto sarebbe bello fare qualcosa come è successo con Psych. Penso che sarebbe così divertente fare qualcosa del genere.”

