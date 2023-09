Sarah Jessica Parker è animalista! L’incredibile storia del gatto di And Just Like That!

Nel mondo glamour e intrigante di Hollywood, nulla fa brillare le stelle più dell’intrigo, e questa volta Sarah Jessica Parker, la leggendaria interprete di Carrie Bradshaw, ha sorpreso tutti con una mossa inaspettata. Sì, avete capito bene: il gatto che ha rubato il cuore dei fan nella seconda stagione di “And Just Like That” è ora diventato parte integrante della vita di Sarah Jessica Parker. È come se la linea tra realtà e fiction si sia definitivamente confusa.

Attraverso il suo profilo Instagram, l’iconica Sarah Jessica Parker ha svelato il colpo di scena dell’anno. Lotus, il simpatico gattino che nella serie televisiva Carrie Bradshaw decide di adottare, è ora ufficialmente un membro della famiglia Parker/Broderick dal mese di aprile 2023. Ma c’è di più: questo gattino affascinante è stato salvato dalla Connecticut Human Society e, insieme ad altri felini, aveva un nome unico, tutti ispirati a piante e fiori. Un gesto tanto tenero quanto simbolico da parte di Parker, che dimostra ancora una volta la sua dedizione non solo alla sua carriera ma anche agli animali bisognosi. Che ne pensate di questo sorprendente legame tra Sarah Jessica Parker e il piccolo Lotus?

Sarah Jessica Parker e il successo di “And Just Like That”

Nel mondo delle serie TV, poche icone brillano con la stessa intensità di Sarah Jessica Parker. La sua rinomata interpretazione di Carrie Bradshaw in “Sex and the City” è rimasta incisa nell’immaginario collettivo e, nel 2021, l’abbiamo vista fare il suo ritorno tanto atteso nel mondo della moda, dell’amore e dell’amicizia con la serie sequel, “And Just Like That…”. È stato un evento che ha fatto vibrare i cuori dei fan di tutto il mondo.

“And Just Like That…” è stata una promettente continuazione della storia delle intramontabili Carrie, Charlotte e Miranda, ambientata due decenni dopo gli eventi della serie originale. La serie ha esplorato temi che rimangono affascinanti e rilevanti, come l’amicizia, la moda, la sessualità e la vita nella frenetica New York City. Tuttavia, l’aspetto più stupefacente di questa avventura è stato il ritorno trionfante di Sarah Jessica Parker nel ruolo di Carrie Bradshaw, che ha catturato l’attenzione e il cuore di tutti. Ma c’è molto di più da scoprire, poiché la serie ha anche affrontato in modo eloquente l’assenza di Kim Cattrall, la leggendaria Samantha Jones, svelando il destino del suo personaggio. Cosa avrà riservato il destino a queste affascinanti amiche? Lo spettacolo, con Sarah Jessica Parker in prima fila, continua a tenere il mondo con il fiato sospeso.