Sarah Silverman parla di Kathryn Hahn nel ruolo di Joan Rivers e della “Jewface”

L’attrice e comica Sarah Silverman ha denunciato la pratica di non ebrei scelti come personaggi ebrei in TV e film, e ha detto che dovrebbe essere chiamata “Jewface”.

Nei commenti sul suo podcast, pubblicato la scorsa settimana, Silverman ha indicato il recente casting dell’attrice non ebrea Kathryn Hahn nei panni del compianto comico ebreo Joan Rivers in una miniserie in arrivo.

“C’è questa lunga tradizione di non ebrei che interpretano ebrei, e non solo di persone che sono ebree, ma persone la cui ebraicità è tutto il loro essere”, ha detto Silverman nel suo podcast. “Si potrebbe sostenere, ad esempio, che sarebbe gentile far interpretare Joan Rivers ad un’attrice ebrea. Il non farlo si chiama ‘Jewface’.”

La Jewface, un gioco di parole sulla termine che descrive la pratica razzista di indossare un trucco che renda la faccia nera, ha detto Silverman: “è definita quando un non ebreo mette in scena un ebreo con l’ebraicità in primo piano e al centro del suo essere – spesso con il trucco o il cambio di lineamenti, un grosso naso finto, le inflessioni come York-y e Yiddish-y”.

Silverman ha aggiunto che oggi, quando “l’importanza della rappresentazione è vista come così essenziale, e così in primo piano, perché la nostra viene costantemente violata?”.

Silverman ha fatto notare però anche che non pensa Hahn avesse fatto qualcosa di sbagliato, ed è sicura che risulterà fantastica nel ruolo di Rivers. La comica e attrice ha poi indicato una serie di donne ebree interpretate da attrici non ebree, tra cui Rachel Brosnahan in The Marvelous Mrs. Maisel, e Felicity Jones nei panni della defunta giudice della Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg in On the Basis of Sex.

“In questo momento, la rappresentazione è importante”, ha aggiunto Silverman. “Deve finalmente importare anche per gli ebrei. Soprattutto le donne ebree.”

Silverman ha anche fatto notare che quando un personaggio femminile ebreo è “coraggioso o merita amore, non viene mai interpretato da un ebreo”. Il comico ha indicato tropi slogan antisemiti come “Gli ebrei gestiscono Hollywood” come “rendendo le persone molto giustamente insensibili verso gli ebrei”.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...