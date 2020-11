#SaveDaredevil: i fan del personaggio lanciano la campagna finale prima del ritorno dei diritti ai Marvel Studios

Nel giro di pochi giorni, le pretese di Netflix sui diritti di Daredevil finiranno, ciò significa che in un mondo perfetto, Kevin Feige e la sua troupe dei Marvel Studios potranno usare l’Uomo senza Paura ei suoi personaggi secondari nello sviluppo di film e show televisivi.

Per celebrare l’occasione, la crew di #SaveDaredevil sta lanciando un’ultima campagna in vista della scadenza.

Questa domenica, nel secondo anniversario della cancellazione di Daredevil da parte di Netflix, un team di fan si sta riunendo su Twitter nel tentativo di far diventare l’hashtag #SaveDaredevil un trend topic. Il gruppo chiede a chiunque sia interessato a partecipare di essere attivo sul social network dalle 10:00 alle 12:00 ora orientale.

This is not a drill! The Daredevil moratorium ends 🚨 THIS SUNDAY November 29 🚨 and we need your help to get #SaveDaredevil trending 😈! Read up on our website @ https://t.co/yrLLTKK8m9 or continue with this thread for more details 👇 pic.twitter.com/M1DQKhSnBu — We Are #SaveDaredevil (@RenewDaredevil) November 24, 2020

Qualora voleste partecipare, dovete solo fare una cosa: twittare con l’hashtag #SaveDaredevil e le ragioni per cui credete che Charlie Cox e compagnia dovrebbero continuare la loro storia in seno ai Marvel Studios, ed in un ruolo più preponderante all’interno del MCU.

Very excited about the Daredevil moratorium finally ending on Sunday! but also trying to stay realistic and not expecting any surprise season 4 announcements Oh and here's a completely unrelated picture of Kevin Feige jumping out of a cake #SaveDaredevil #TalkDaredevil pic.twitter.com/NkSpjbnMEz — sn0otchie #SaveDaredevil (@sn0otchie) November 24, 2020

Happy anniversary to @RenewDaredevil! It's been a long road but a fun trip! Once upon a time our energy was aimed at renewal and now it's aimed at Nov 29, after which time @Disney @MarvelStudios can actually DO something with Daredevil again. Don't forget, let's #SaveDaredevil. pic.twitter.com/D4LOnkYTMH — Van (ง ◉_◉)ง #SaveDaredevil (@nhlrox) November 22, 2020

Only 1 week remains until Marvel Studios regains the right to use Daredevil! #Daredevil #SaveDaredevil #KeepCharlieCox pic.twitter.com/EbNPc8RsNQ — Cape Time (@cape_time) November 22, 2020

Very soon the rights for Daredevil will be in full control with the mcu. Hopefully they'll do what's right and bring back Charlie Cox along with season 4 goodnight pic.twitter.com/OaN0BUmUfJ — Aniq ⎊ (@RaniqDesigns) November 25, 2020

