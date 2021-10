Scarlett Johansson si è detta aperta a future collaborazioni con Disney dopo il ritiro della causa

Scarlett Johansson afferma di essere aperta nel continuare a partecipare ai progetti Disney, ora che la causa da lei intentata per il film Black Widow è stata risolta.

Dopo l’uscita del film diretto da Cate Shortland, è trapelata la notizia che la sua star principale stava facendo causa alla House of Mouse per quanto riguarda il suo lancio ibrido, che ha comportato una perdita di guadagni per lei. Per il contesto, invece di una corsa cinematografica esclusiva, la compagnia ha deciso che un debutto ibrido sarebbe stato migliore, rilasciando Black Widow contemporaneamente su Disney+ con Premier Access.

Poco dopo, i fan e gli addetti ai lavori hanno pesato sulla questione. Sorprendentemente, i commenti pubblici della Disney sulla questione sono stati visti come troppo duri, con il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, secondo quanto riferito, che si è detto frustrato per come si è svolta l’intera faccenda.

Nel frattempo, altri attori hanno espresso sostegno per la posizione della Johansson, tra cui un altro membro del cast del MCU, Elizabeth Olsen e Jamie Lee Curtis, tra gli altri. La mossa della star di Black Widow avrebbe anche ispirato altri a opporsi al controverso modello ibrido, inclusa Emma Stone in relazione al live-action su Crudelia. Fortunatamente, entrambe le parti hanno trovato un compromesso, anche se le specifiche dell’accordo non sono state rese pubbliche. Ora possono andare avanti, specialmente con una collaborazione attualmente in lavorazione.

In una dichiarazione a THR, la Johansson ha affermato di essere felice che la causa sia stata risolta, aggiungendo di essere entusiasta di collaborare nuovamente con la Disney in futuro. Nel frattempo, il presidente della Disney Alan Bergman ha fatto eco ai sentimenti dell’attrice nei suoi commenti, citando il film Disney Tower of Terror come una delle loro prossime collaborazioni con la Johansson.

“Sono felice di aver risolto le divergenze con la Disney”, ha dichiarato Johansson. “Sono incredibilmente orgogliosa del lavoro che abbiamo svolto insieme nel corso degli anni, e ho apprezzato molto il mio rapporto creativo con il team. Non vedo l’ora di continuare la nostra collaborazione negli anni a venire.”

Al che Bergman ha risposto: “Sono molto contento che siamo stati in grado di raggiungere un accordo reciproco con Scarlett Johansson riguardo a Black Widow. Apprezziamo il suo contributo al Marvel Cinematic Universe e non vediamo l’ora di lavorare insieme su una serie di progetti imminenti, tra cui Tower of Terror della Disney“.

Fonte

