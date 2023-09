Scossa nel mondo delle serie TV: l’addio inaspettato di Elle Fanning e Nicholas Hoult

Un fulmine a ciel sereno nel panorama delle serie TV! Hulu ha scatenato una tempesta di emozioni tra gli appassionati del piccolo schermo annunciando la cancellazione di “The Great” dopo soli tre capitoli. Questo capolavoro creato e scritto da Tony McNamara, che ha portato alla ribalta l’indiscussa Elle Fanning, insieme a Nicholas Hoult, è stato un percorso di scoperta, una riscrittura audace della storia dell’imperatrice Caterina la Grande della Russia, nel periodo che va dal 1762 al 1796.

L’ultima stagione, che ha fatto il suo debutto su Hulu il 12 maggio, ha affascinato il pubblico, immergendoci nella complessa relazione tra Caterina e il suo enigmatico marito Pietro (interpretato da Hoult). La forza dell’interpretazione di Elle Fanning ha aggiunto una profondità unica a questo adattamento storico, regalandoci una visione fresca e appassionante dell’epoca.

The Great: la fine di un’epica avventura con Elle Fanning

Nonostante le sette nomination agli Emmy e una calorosa accoglienza da parte degli spettatori sin dal suo debutto nel 2020, Hulu ha tristemente annunciato la fine di “The Great,” senza spiegare appieno i motivi dietro questa decisione. Nel cast, oltre ai talentuosi protagonisti Elle Fanning e Nicholas Hoult, si sono distinti anche Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Bayo Gbadamosi e Belinda Bromilow.

La serie, in uno spettacolare finale che sorprenderà sicuramente i fan, ha visto Caterina emergere come una potente leader e ha colpito tutti con un cambiamento radicale nel suo aspetto, accompagnato da una scena di ballo indimenticabile su note degli AC/DC. La domanda che ora affligge gli spettatori è: “Siete tristi per la cancellazione di ‘The Great’ dopo la terza stagione?” Lasciateci sapere cosa ne pensate!