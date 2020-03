Scott Derrickson dirigerà Bermuda di Skydance con Chris Evans nel ruolo di protagonista

L’action-adventure ambientato nel Triangolo delle Bermuda di lunga sviluppo in seno alla Skydance, e intitolato Bermuda, sembra aver finalmente preso piede, ed alcune fonti lasciano intendere che il regista di Doctor Strange, Scott Derrickson, ha firmato per riscrivere e dirigere il film, con Chris Evans nel ruolo del protagonista.

Lo studio ha lavorato per far decollare il progetto per un po’ di tempo, con Sam Raimi a un certo punto che era segnalato come il regista della pellicola. Derrickson riscriverà la sceneggiatura con il suo partner di scrittura C. Robert Cargill e sarà anche produttore esecutivo. Produrranno David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Bonnie Curtis e Julie Lynn.

I dettagli della trama vengono tenuti nascosti, tranne per il fatto che sarà ambientato nella misteriosa zona dei Caraibi dove aerei e navi sono scomparsi nel corso degli anni.

Skydance non ha commentato il progetto.

La versione più recente della bozza è stata scritta da Chris McKenna ed Erik Sommers (Spider-Man: Homecoming, Jumanji: Welcome to the Jungle e Ant-Man and the Wasp). Nessuno studio è attualmente associato al progetto, sebbene Skydance abbia sviluppato il film dal 2013.

