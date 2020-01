Scott Derrickson ha già ricevuto un’e-mail dalla Blumhouse per un nuovo progetto

L’ex regista di Doctor Strange 2, Scott Derrickson, ha già ricevuto una breve e-mail dalla Blumhouse, poco dopo aver lasciato il sequel del film Marvel.

In un annuncio scioccante di Giovedi, Derrickson ha rivelato di essersi allontanato Dottor Strange in the Multiverse of Madness a causa di divergenze creative con i Marvel Studios. Il regista era stato assunto per dirigere il seguito del primo film da solista di Stephen Strange (che ha diretto), e si stava preparando per iniziare la produzione a maggio con un data di uscita fissata per il 2021.

Invece, lui e il suo co-sceneggiatore C. Robert Cargill concentreranno i loro sforzi sulla realizzazione di un seguito di Cats (tranquilli, sto scherzando).

Naturalmente, le persone sono state veloci nello speculare su cosa, esattamente, ha portato Derrickson a lasciare il sequel di Doctor Strange. Alcuni stanno già teorizzando che avrebbe voluto che In the Multiverse of Madness sembrasse più un vero film horror di quanto Marvel fosse disposta a permettere, dopo averlo descritto come il “primo film horror del MCU” al Comic-Con di San Diego l’anno scorso. Ci potrebbe essere qualche verità in questo, anche, visto il modo in cui il presidente Kevin Feige ha recentemente ritrattato la cosa parlando semplicemente di un film di stampo spielberghiano in merito alle scene spaventose.

Non è passato nemmeno un giorno intero e già qualcun’altro sta corteggiando il talentuoso regista, e parliamo della Blumhouse. Derrickson ha rivelato la cosa su Twitter pubblicando uno screenshot che confermava che Jason Blum, capo della Blumhouse, lo aveva già contattato per e-mail, in seguito alla sua dipartita dal sequel di Doctor Strange.

pic.twitter.com/8LkBB9jcUe — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) January 10, 2020

Lungi dall’essere estranei, Blum e Derrickson hanno precedentemente collaborato al film horror di successo del 2012 Sinister e al suo sequel Sinister 2 del 2015. Derrickson avrebbe anche dovuto ricongiungersi con Blum in un adattamento per il grande schermo del romanzo horror di Stephen King, The Breathing Method, nel 2012, ma il film deve ancora realizzarsi.

E mentre è possibile che lui e Blum affronteranno finalmente il lavoro con King ad un certo punto nel prossimo futuro, è improbabile che sia il prossimo film di Derrickson. Proprio il mese scorso, infatti, il regista ha twittato i suoi piani per la regia di un altro film horror rated-R che aveva scritto insieme a Cargill dopo Doctor Strange. Cargill in seguito ha chiarito che si tratta di un adattamento di una storia del figlio di King, Joe Hill.

Onestamente speriamo che anche altre case facciano un po’ la corte a Scott Derrickson, in particolare tifiamo per la Warner, che lo assuma per far parte della famiglia DC Films come ha fatto con James Gunn. Visto che la cara Warner ha corteggiato Gunn al tempo ed è riuscita a farlo salire a bordo del progetto The Suicide Squad, perché non potrebbe fare la medesima cosa con Derrickson e magari fargli prendere in mano progetti come Justice League Dark? So che come ogni persona dotata di raziocinio vorreste il ritorno di Guillermo Del Toro al film, visto che effettivamente ha una sceneggiatura già pronta, ma che ne direste se la direzione venisse consegnata a Derrickson?

Perché non Del Toro e Derrickson insieme nei ruoli rispettivamente dello sceneggiatore e del regista? Qualcuno ha il numero della DC? Ho qualcosa da proporre.

