Scott Derrickson ha raccontato il primo incontro fra le star Paul Rudd e Tilda Swinton

Il regista di Doctor Strange, Scott Derrickson, ha una bella storia sul primo incontro di Paul Rudd e Tilda Swinton.

Rudd e Swinton appartengono al Marvel Cinematic Universe grazie ai loro ruoli rispettivamente di Scott Lang/Ant-Man e L’Antico. Dopo essere stato lanciato nel MCU nel 2015 con Ant-Man, Rudd ha ripreso il suo ruolo nel sequel del 2018 Ant-Man and the Wasp. È apparso anche in Captain America: Civil War e Avengers: Endgame.

L’attore interpreterà il supereroe che cambia dimensioni nel suo terzo capitolo, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che dovrebbe essere rilasciato nel 2023 come parte della Fase 4 del MCU.

Prima di ciò, il tanto atteso Doctor Strange 2, intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dovrebbe arrivare nei cinema nel 2022. Swinton, che ha recitato al fianco di Benedict Cumberbatch nel primo film di Doctor Strange ed è improbabile che ritorni. Sebbene Rudd e Swinton non abbiano condiviso lo schermo insieme, entrambi erano presenti in Avengers: Endgame separatamente. Nonostante non siano stati in grado di recitare insieme nelle rispettive uscite Marvel, Rudd e Swinton si sono incontrati e hanno interagito al di fuori del MCU.

In un recente tweet, il regista di Doctor Strange, Derrickson, ha condiviso una storia divertente su come i due attori si sono incontrati. Derrickson ha condiviso che il loro primo incontro è stato in realtà nel 2016 nella hall di un hotel di Berlino. Secondo il regista, era lì con l’attrice quando Rudd, fresco del suo successo in Ant-Man “è arrivato inaspettatamente”. Senza esitazione, Swinton ha contattato l’attore che ha ricambiato il suo caloroso benvenuto.

I was with Tilda in a Berlin hotel lobby in 2016 when Paul Rudd unexpectedly walked in. They hadn’t met, but she held out both hands to welcome him. She was wearing a typically daring glam-rock outfit. Rudd took her hands and said, “Well you’re just the coolest person.” https://t.co/ijeGsThqw5 — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) November 12, 2021

Derrickson ha condiviso la storia come risposta a un articolo che promuoveva il nuovo film della Swinton, The French Dispatch, diretto da Wes Anderson.

L’articolo mostrava una foto dell’attrice di 61 anni che indossava un abito chic rosa e arancione abbinato a guanti scintillanti. Derrickson, che ha lavorato con Swinton in Doctor Strange, ha notato che era anche vestita con il suo caratteristico “vestito glam-rock” durante il suo incontro con Rudd.

A parte il suo senso della moda all’avanguardia, l’attrice pluripremiata è anche nota per la sua recitazione immersiva. Mentre Swinton ha suscitato critiche di whitewashing per il suo ruolo de L’Antico, ha indubbiamente dato un’interpretazione sbalorditiva.

