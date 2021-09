Scott Derrickson ha risposto ai commenti di Denis Villeneuve sui film della Marvel

L’ultimo capitolo di “registi di alto profilo offrono una critica alla Marvel” è arrivato, poiché il regista di Dune, Denis Villeneuve, è l’ultimo che ha “criticato” i film Marvel Studios, anche se come molti stanno descrivendo.

La citazione di Villeneuve viene da El Mundo, che è tutto nascosto dietro un paywall tranne l’unica citazione che si traduce dallo spagnolo in: “Ci sono troppi film Marvel che non sono altro che un copia e incolla di altri“. Naturalmente i fan della Marvel sono stati pronti a reagire con una calma record, e ora un regista della Marvel ha parlato di quei commenti, con una certa grazia.

Il regista Scott Derrickson, che ha diretto Doctor Strange nel 2016, ed era originariamente chiamato a tornare per il sequel, ha usato Twitter per rispondere apparentemente alla notizia.

Derrickson ha ritwittato un suo vecchio tweet, aggiungendo la nota “è ora di ritwittarlo”, con il messaggio originale in questione che recitava: “Come regista non sgrido il lavoro di altri registi anche quando non mi piace qualcosa che hanno fatto. Questo lavoro è già abbastanza difficile per tutti, e nessuno si è mai proposto di fare un brutto film“.

Qui sotto il tweet:

Derrickson ha aggiornato questo messaggio del dicembre dello scorso anno con qualche sfumatura in più, aggiungendo: “Chiunque biasima i film Marvel perché sono tutti uguali, a) non li ha visti tutti e quindi non dovrebbe presumere che siano tutti uguali, o b) li ha visti tutti perché, ehi, forse gli piace guardare film Marvel”.

Qui sotto il tweet:

