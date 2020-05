Scott Derrickson ha trovato il suo prossimo progetto sotto forma di un sequel di Labyrinth

Il regista di Doctor Strange, Scott Derrickson, ha trovato il suo prossimo progetto sotto forma di un sequel di Labyrinth.

Di recente Derrickson si è separato dai Marvel Studios dopo essere stato accreditato per la regia del sequel di Doctor Strange, e la Casa delle Idee ha impiegato poco tempo per trovare il loro prossimo direttore, come il regista ha velocemente trovato un nuovo progetto.

Il sequel di Labyrinth sarà scritto dallo sceneggiatore di Into the Dark e My Valentine Maggie Levin, prodotto da TriStar Pictures e sarà un seguito diretto del film di Jim Henson del 1986. Il nuovo film non ha ancora una data di uscita.

Il film Labyrinth del 1986 vede nel cast David Bowie e Jennifer Connelly, ed ha creato una certa fan-base nei decenni successivi. Voci di un sequel hanno turbinato a lungo e questo è un passo importante per la realizzazione. Dall’uscita del film del 1986, le storie che lo hanno seguito hanno preso vita sotto forma di romanzi, fumetti e videogiochi.

Lisa Henson della Jim Henson Company sta producendo. Brian Henson è un produttore esecutivo, insieme a Derrickson e al suo frequente collaboratore Robert Cargill.

