Scott Derrickson pensa che i ritardi dei film Marvel Studios porteranno a film migliori

Il regista di Dottor Strange, Scott Derrickson, afferma che i ritardi dei film Marvel Studios annunciati ieri porteranno a film migliori.

Sulla scia del massiccio programma di oggi, l’uomo dietro al buonissimo film d’origine del MCU ha commentato circa ciò che ritiene essere il rivestimento d’argento dell’intera situazione. Ha lasciato Doctor Strange 2 a causa di divergenze creative, che vuol dire tutto e niente, e si è trovato in un lieve scontro con lo studio prima che accadesse.

Tutto prima che l’intera line-up di film dei Marvel Studio venisse spostata di almeno un paio di mesi, quindi con tutto quel tempo di raggiustamento, Derrickson sostiene che perfezionare una visione sarebbe fantastico per entrambe le parti.

Qui sotto il tweet:

The pushing of all these big tentpole release dates will increase their overall quality — more time for script & production design development.

Blade Runner looks so amazing because Ridley Scott & his team took a year during the 80-81 actors & WGA strikes to perfect the visuals. pic.twitter.com/pllXoxdImo

— N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) April 3, 2020