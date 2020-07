Scott Derrickson rivela che voleva Naya Rivera nel ruolo di Katniss in The Hunger Games

Il regista di Doctor Strange, Scott Derrickson, ha rivelato che voleva dirigere The Hunger Games con protagonista Naya Rivera.

Rivera è nota per aver interpretato il ruolo di Santana Lopez in Glee. Il suo corpo è stato recentemente trovato nel lago Piru in California dopo che Rivera è stata dichiarata dispersa la scorsa settimana durante un’escursione con suo figlio. Rivera aveva solo 33 anni.

La protagonista principale dei romanzi di The Hunger Games e del successivo adattamento cinematografico è Katniss Everdeen. Anche se Katniss stava solo cercando di salvare sua sorella prendendo il suo posto nei mortali Hunger Games inizialmente, alla fine divenne il simbolo della ribellione contro il malvagio governo di Panem. Katniss è stata per molti un grande personaggio perché era un’improbabile eroina che voleva solo salvare sua sorella. Alla fine Jennifer Lawrence è stata scelta per il ruolo di Katniss.

La notizia della morte di Naya Rivera ha causato un’ondata di sinceri omaggi di celebrità all’attrice caduta. Scott Derrickson ha onorato Rivera come solo un regista poteva fare. Ha rivelato sulla sua pagina Twitter che avrebbe probabilmente scelto Rivera per l’ambito ruolo di Katniss Everdeen in The Hunger Games, se fosse stato scelto come regista.

Potete dare un’occhiata al suo post completo qui di seguito:

I loved the first Hunger Games novel and vividly remember its description of 16-yr-old Katniss Everdeen as “slender with black hair and olive skin." When meeting the producer about possibly directing it, I said that while reading the book I always imagined Naya Rivera as Katniss. — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) July 14, 2020

Non c’è dubbio che la Lawrence abbia fatto un lavoro fantastico come Katniss. La cosa straziante del post di Derrickson è la perdita della possibilità derivante dal ruolo di Rivera nel ruolo. Dopotutto, Rivera ha trasformato quello che avrebbe dovuto essere solo un ruolo secondario come la snella cheerleader Santana Lopez in Glee, in una dinamica esibizione continua a tour-de-force di una giovane donna latina, lesbica con una voce potente che alla fine ha fatto i conti con chi era veramente come persona.

L’osservazione di Derrickson circa l’autrice di Hunger Games, Suzanne Collins, sulla descrizione originale di Katniss, era giusta quando pensava a Rivera. La descrizione fisica di Katniss non corrisponde solo a quella di Rivera, ma anche alla determinazione che l’attrice avrebbe probabilmente mostrato, e il desiderio di Katniss di proteggere i suoi cari a qualunque costo.

È triste che i fan non abbiano mai visto l’approccio di Rivera riguardo a Katniss. Scegliere Rivera come uno dei personaggi femminili più famosi nella storia dei film / libri YA sarebbe stato anche monumentale in termini di rappresentazione.

