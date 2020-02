Scott Derrickson rivela che vorrebbe dirigere un film su Constantine

Come sapete, purtroppo dopo aver diretto il primo Doctor Strange nel 2016, Scott Derrickson ha abbandonato la regia del nuovo film, Doctor Strange in The Multiverse of Madness, per divergenze creative, e le trattative stanno vertendo sul farlo sostituire da niente popò di meno che Sam Raimi, noto per avere diretto cinecomic che hanno fatto scuola.

Ciò però non vuol dire che il regista non possa più lavorare ad altro d’inerente al genere.

In un recente Q&A su Twitter, il regista ha risposto ad una domanda di un fan che gli ha chiesto se dirigerebbe un adattamento di Justice League Dark, da un po’ ormai in stasi di sviluppo con una sceneggiatura al tempo scritta da Guillermo Del Toro. Derrickson ha quindi preso la palla al balzo per dire che si dirigerebbe un qualcosa targato DC se potesse, ma non Justice League Dark, bensì un film su uno dei protagonisti principali della squadra, John Constantine.

I’d do Constantine — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) February 26, 2020

Hellblazer è una serie di fumetti pubblicata dalla Vertigo, divisione editoriale della DC Comics, incentrata sul personaggio immaginario di John Constantine pubblicata dal 1988 al 2013 per 300 numeri.

Dalla serie a fumetti è stata tratta nel 2005 un lungometraggio cinematografico, Constantine, e nel 2014 una serie televisiva.

Dopo aver esordito nella serie Swamp Thing (Vol. 2) al personaggio venne assegnata una propria serie intitolata Hellblazer (Vol. 1) esordita nel 1988, scritta da Jamie Delano e disegnata da John Ridgway, con le caratteristiche copertine con disegni e collage di Dave McKean. Il titolo originale, Hellraiser, venne scartato a causa dell’omonimia con il contemporaneo film Hellraiser di Clive Barker al quale non era correlato.

Altri che hanno lavorato alla serie sono gli scrittori Garth Ennis, Paul Jenkins, Warren Ellis, Darko Macan, Brian Azzarello, John Smith, Mike Carey e Denise Mina; e i disegnatori Mark Buckingham, Tim Bradstreet, Steve Dillon, Marcelo Frusin, Leonardo Manco e Sean Phillips. Di recente, il famoso scrittore di gialli Ian Rankin ha annunciato che è al lavoro su una storia composta da sei numeri per Hellblazer che potrebbe alla fine diventare una graphic novel.

Una nuova serie regolare dedicata al personaggio, The Hellblazer, è esordita nel 2016 all’interno del rilancio editoriale della DC Comics denominato Rebirth.

Il personaggio è apparso in altre serie come The Sandman e Shade, the Changing Man. È stato anche un personaggio secondario ricorrente sia in Swamp Thing che in The Books of Magic.

