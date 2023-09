Scream 7, le rivelazioni del nuovo regista lasciano tutti a bocca aperta!

Nel turbolento universo del cinema horror, una nuova era si apre con il tanto atteso Scream 7. Dopo il formidabile successo dei due precedenti capitoli, firmati da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett del rinomato team di filmmaker Radio Silence, è giunto il momento di passare il testimone. La poltrona del regista è stata affidata a Christopher Landon, noto per i suoi successi con “Auguri per la tua morte” e “Freaky”. In un’intervista recente al Jess Cagle Show, Landon ha svelato che l’opportunità di dirigere Scream 7 è stata per lui una sorpresa avvolta nell’oscurità.

L’intervista esclusiva al regista di Scream 7

In un’emozionante conversazione, il futuro regista di Scream 7 ha raccontato di come sia stato catapultato nell’entusiasmante progetto. Landon ha confessato che inizialmente credeva che il desiderio di Matt e Tyler, i registi dei due film precedenti, di esplorare nuove direzioni fosse la causa di questo cambiamento. Tuttavia, a un certo punto, è stato evidente che un nuovo regista doveva prendere le redini del progetto.

Il regista ha condiviso un legame speciale con Kevin Williamson, lo sceneggiatore del film originale, che considera un amico. Landon ha sottolineato che il suo nome è stato suggerito durante una riunione e tutti hanno convenuto che fosse la scelta giusta. Era destinato a dirigere Scream 7, e questa chiamata era un cerchio che si chiudeva.

I dettagli sulla storia di Christopher Landon

Landon ha poi svelato un dettaglio affascinante della sua storia con Scream. Durante i suoi giorni da stagista universitario in una casa di produzione, gli fu affidata una sceneggiatura misteriosa, un’opera di genere horror. Con un sorriso nostalgico, ha raccontato di aver letto le prime 15 pagine e di essere stato immediatamente catturato dalla trama. In un momento di entusiasmo, corse dall’ufficio del suo capo e lo convinse che dovevano acquistare quella sceneggiatura. Quella sceneggiatura era “Scream”, all’epoca conosciuta come “Scary Movie”.

La casa di produzione ha accettato l’acquisto, dando vita a una delle saghe horror più iconiche della storia. Per Landon, ora è il momento di concludere il cerchio, poiché si prepara a dirigere il prossimo capitolo di una serie che ha contribuito a lanciare. Scream 7, un capitolo avvincente che attendiamo con ansia, non ha ancora uno sceneggiatore confermato, ma non sarebbe una sorpresa se Christopher Landon decidesse di dare forma alla paura. Il futuro della saga è più promettente che mai, con gli ultimi due capitoli che hanno incassato rispettivamente 138 e 168 milioni di dollari.