Scream 7: Neve Cambpell tornerà sul set? La richiesta di denaro è da capogiro

Nel tumulto del clamore che ha accolto l’ultimo capitolo di Scream, l’acclamato Scream 6, un volto storico è rimasto sorprendentemente assente: Neve Campbell, l’indomita interprete di Sidney Prescott. Nonostante il successo sfavillante del film, con incassi da 140 milioni di dollari contro un budget di soli 24, l’offerta economica per Campbell non ha brillato di eguale intensità. Ma c’è un nuovo sviluppo che ha infiammato il dibattito sul futuro della saga.

In un’intervista esclusiva al podcast Happy Horror Time, lo sceneggiatore di culto Kevin Williamson, l’artefice dietro il fenomeno, ha sollevato la voce per un ruggito di passione. Sottolineando il desiderio ardente di rivedere Neve Campbell in Scream 7, ha implorato che l’attrice riceva finalmente il riconoscimento finanziario che merita. “Tutto quello che posso dire è ‘pagatela adeguatamente’,” ha tuonato Williamson. “La conosco bene, la amo e l’adoro. Amo tutte le persone coinvolte in Scream. Sì, avete sentito bene: le darei i soldi che chiede. Sono convinto che si troverà una soluzione.” Mentre il sesto capitolo ha incassato un sorprendente totale di 168 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 35, Scream 7 si prepara a solcare nuovi sentieri sotto la direzione di Christopher Landon, anche se i lavori sono attualmente fermi a causa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori.

Scream 6: Neve Campbell escluse il ritorno a causa di un’offerta economica insoddisfacente

Prima dell’uscita di Scream 6 Neve Campbell fece un’annuncio che scosse i fan del franchise. In un comunicato rilasciato in esclusiva all’Hollywood Reporter, l’attrice svelò il motivo per cui non ha aderito all’attesissimo Scream 6: un’offerta economica che non è stata all’altezza del suo straordinario valore.

Con una franchezza sorprendente, Campbell ha dichiarato: “Purtroppo non sarò nel prossimo film di Scream. Come donna, ho sempre dovuto lavorare estremamente duramente nella mia carriera per dimostrare il mio valore, specialmente quando si parla del franchise di Scream. Ho trovato l’offerta che mi è stata presentata non adeguata al valore che ho portato nel franchise.” La sua decisione è stata dolorosa, ma ha voluto rivolgere un messaggio d’affetto ai fan di Scream: “Siete sempre stati un grandissimo sostegno per me. Sarò sempre grata a voi e a cosa questo franchise mi ha dato negli ultimi 25 anni.” Neve Campbell, che ha condiviso il set con Courteney Cox e David Arquette fin dall’inizio di questa epica saga, ha reso chiaro che il valore non può e non deve essere sottovalutato.