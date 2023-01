Scream VI: ecco il trailer del nuovo film con Melissa Barrera e Jenna Ortega

Grazie alla Eagle Pictures possiamo finalmente dare un’occhiata al primo trailer del nuovo film della saga di Scream.

Scream VI segue i sopravvissuti agli ultimi omicidi di Ghostface, le sorelle Samantha e Tara Carpenter (Melissa Barrera di Sognando a “New York – In the Heights” e la Jenna Ortega della serie tv “Mercoledì”) e i gemelli Chad e Mindy Meeks, che si lasciano Woodsboro alle spalle e iniziano un nuovo capitolo della loro vita a New York, solo per ritrovarsi nuovamente tormentati da una serie di omicidi perpetrati da un nuovo killer che indossa la maschera di Ghostface.

Scream VI arriverà nei cinema di tutto il mondo il 9 marzo 2023.

Qui sotto potete vedere il trailer:

