Sebastian Stan afferma che probabilmente ci vorrà molto prima che un Avengers 5 diventi realtà

Sebastian Stan afferma che probabilmente ci vorrà molto prima che un Avengers 5 diventi realtà, in quanto prima di allora ci saranno da raccontare molte avventure.

Il Marvel Cinematic Universe si trova in un momento interessante, avendo concluso la sua Infinity Saga di 23 film, e con la Fase 4 in procinto d’iniziare questo autunno con Black Widow, il più grande avanzamento che sta facendo adesso sono i passi avanti in televisione con la costruzione di show televisivi che andranno su Disney + e che saranno collegati direttamente ai film.

Anche se la maggior parte dei Vendicatori originali sono già usciti dalla squadra, o probabilmente lo faranno entro i prossimi due anni, i fan ovviamente si aspettano un altro enorme film di gruppo in futuro.

The Avengers 5, o qualche altro titolo equivalente, deve ancora entrare ufficialmente nello sviluppo. I fan hanno notato che non era incluso tra i tanti, molti progetti annunciati lo scorso anno al Comic-Con di San Diego, e il capo della Marvel, Kevin Feige, ha affermato che ciò è dovuto in gran parte al fatto che la Fase 4 è tutta una questione di nuovi inizi. Ciò non significa che non ci sarà un altro film dei Vendicatori più avanti, e molti hanno persino iniziato a speculare su quale evento importante potrebbe riunire tutti gli eroi del MCU. Un probabile contendente è la Secret Wars, anche se questo non è stato confermato.

Durante un’intervista su Instagram Live con Variety, a Stan è stato chiesto se avesse avuto qualche idea sul prossimo grande film dei Vendicatori. Stan si è affrettato a dire con una risata:

“Oh, non so niente. Sai che non ne so nulla. Sai, sono solo… solo un uomo.” L’attore ha poi continuato aggiungendo: “Dobbiamo dare caratterizzazione ad un paio di altre missioni prima di arrivarci. Devo occuparmi di quest’altra persona con cui ho a che fare. È stato bello avere una pausa da Anthony Mackie… Ma dobbiamo vivere insieme alcune avventure prima di arrivarci.”

Quelle avventure con Anthony Mackie potranno essere viste in The Falcon and the Winter Soldier, il primo spettacolo Disney + ambientato nel MCU. Seguirà il Bucky Barnes di Stan e il Sam Wilson di Mackie mentre vivono la loro identità di super-eroi post- Avengers: Endgame, e affrontano una nuova minaccia, il tutto battibeccando in stile buddy-movie come al solito.

The Falcon and the Winter Soldier è attualmente previsto per il debutto ad agosto, ma la produzione è stata chiusa il mese scorso a causa della pandemia di coronavirus. Non è chiaro se il ritardo avrà un impatto sull’uscita dello show, anche se quando Stan ha commentato l’ultima volta, non sapeva nemmeno quando la produzione sarebbe ripresa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...