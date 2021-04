Sebastian Stan elogia Kevin Feige e illustra la chiave del successo del MCU

I Marvel Studios hanno ovviamente avuto una storia di grande successo commerciale finora. 23 lungometraggi ad alto incasso, un salto d’alto profilo ed estremamente popolare in televisione, e forse il più impressionante di tutti: una fanbase (per lo più) soddisfatta.

Ovviamente, l’individuo a cui la maggior parte dei fan attribuisce il successo del MCU non è altri che il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige. Ci sono una miriade di persone qualificate che lavorano ai Marvel Studios, sia davanti che dietro la telecamera, ma di solito sono Feige e la sua visione del franchise la cosa a cui la gente pensa quando viene sollevato l’argomento successo dello studio.

Altri studi hanno tentato di emulare il successo della Marvel, ma una cosa è certa, non importa quanto sia popolare la loro produzione, non hanno un Kevin Feige, e fondamentalmente l’unico effettivo esempio di demiurgo/guida di un franchise vagamente rimandabile a Feige è Zack Snyder. Ma andiamo avanti.

L’interprete di Bucky Barnes e star di The Falcon and the Winter Soldier, Sebastian Stan ha recentemente parlato con Collider di ciò che fa si che Kevin Feige sia il produttore che è, e come guida il successo del MCU.

“Penso che una delle cose di lui che sento di aver sempre amato è la sua modestia, e come sia davvero incredibilmente grato quando qualcosa funziona. 10 anni dopo. 11 anni. Quanti anni ora? Mi sento come se quell’esuberanza infantile sia sempre lì. Vedi il guizzo nei suoi occhi mentre si illuminano, e quando parla di un personaggio che ama. Oppure quando dice: ‘Ehi, a proposito, lo adorano davvero’. Penso che sia innamorato di quello che fa, e penso che sia una parte importante del motivo per cui c’è una passione costante da parte sua nel trovare sempre modi interessanti per raccontare una storia che abbia un senso.”

Stan continua a discutere del successo di Feige nel regno della televisione in streaming con il grande successo di WandaVision e con The Falcon and the Winter Soldier attualmente in onda:

“Non lo so, non ha molto merito per questo, in realtà. Ho pensato che WandaVision fosse davvero una fottuta fucina di creatività. E sai che Loki diventerà la stessa cosa, giusto? E ancora, il nostro tono è molto diverso perché stavamo cercando il tono cinematografico, che sta molto più coi piedi a terra.”

È anche certo nel menzionare la strategia di Feige del circondarsi dei migliori talenti in ogni campo, e ovviamente anche il suo valorizzare ogni persona circa il suo contributo. La filosofia ben pubblicizzata dei Marvel Studios è sempre stata quella di rendere le cose migliori, per quanto possibile, e non preoccuparsi costantemente del prossimo progetto. Qualcosa che Sebastian Stan crede sia la chiave del succeso:

“La mia impressione è che nessuno in quello studio si faccia prendere dal rumore. Amano semplicemente quello che fanno. Sono solo sempre costantemente grati. Che quando guardano i film, non pensano subito al prossimo capitolo, ma si dicono grati per quello che hanno ottenuto. Non c’è mai stato un momento: ‘Beh, sì, siamo la Marvel, semplicemente faremo un altro fuoricampo’. C’è sempre questa cosa di abbracciare il nuovo film prodotto per quello che è, assieme alla speranza di poterne fare un altro, senza aspettative.”

