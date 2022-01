Secret Invasion: alcune prime foto dal set mostrano Emilia Clarke in un ruolo misterioso

Le foto dal set di Secret Invasion dei Marvel Studios ci permettono di dare una prima occhiata al misterioso personaggio di Emilia Clarke.

L’imminente Secret Invasion di Disney Plus è assolutamente avvolto dal mistero. I dettagli sulla serie in arrivo sono quasi nulli, e l’unica informazione che sappiamo è che lo spettacolo adatterà l’iconica serie a fumetti con lo stesso nome. Mentre il Nick Fury di Samuel L Jackson sarà il protagonista della serie, la Marvel ha scelto la star de Il Trono di Spade, Emilia Clarke, e la vincitrice dell’Oscar, Olivia Colman, in ruoli sconosciuti.

È del tutto incerto chi potrebbero interpretare Emilia Clarke e Olivia Colman, ma presumiamo che interpretino due Skrull coinvolti in un conflitto più ampio. La produzione della serie è attualmente in corso, con le prime foto leak che hanno preso ad arrivare online questa settimana, e che descrivono in dettaglio un set ricreato in modo altamente dettagliato per l’iconica Piazza Rossa.

Ora, abbiamo scatti nuovi di zecca del personaggio di Clarke, che viene vista indossare dei tipici abiti civili. È difficile discernere molto da questi scatti, ma una cosa è certa: non sappiamo niente.

Emilia Clarke on set of SECRET INVASION. (Source: https://t.co/gKYq5UgWEO) pic.twitter.com/FCdWkhKC4X — Secret Invasion News (@SInvasionNews) January 23, 2022

