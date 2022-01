Secret Invasion: avvistata anche Cobie Smulders in alcune foto leak dal set

I Marvel Studios sono in fase di produzione per varie nuove proprietà in uscita nel 2022 e nel 2023. Tra questi c’è la serie Disney+, Secret Invasion, uno degli adattamenti più attesi della Marvel.

Riportando in scena personaggi regular del MCU come la Maria Hill di Cobie Smulders insieme al Nick Fury di Samuel L. Jackson e il Talos di Ben Mendelsohn, questa serie metterà in discussione tutto ciò che i fan sanno sul MCU, poiché gli impostori sono potenzialmente in agguato ovunque.

Più di quasi tutte le altre serie Disney +, i dettagli circa la storia di Secret Invasion sono tenuti sotto chiave con estrema segretezza. L’unico sguardo ufficiale alla serie è arrivato dal Disney+ Day 2021 sotto forma di un breve video di un Nick Fury brizzolato e senza benda. Da allora, le immagini dal set del Regno Unito hanno mostrato più attori dello spettacolo, anche se nessun dettaglio della trama è stato anticipato o confermato.

Insieme al primo sguardo a Talos e Fury che sfoggiano un nuovo stile:

Ulteriori foto dal set hanno rivelato l’ultima apparizione di Smulders come ufficiale di alto rango dello SHIELD. Ora, più immagini anticipano nuove battaglie per Maria Hill mentre si ritrova a lavorare con e contro gli Skrull per la prima volta nella Fase 4.

Cobie Smulders ha avuto la sua giusta quota d’azione nel MCU con apparizioni in tutti e quattro i film di Avengers, insieme a Captain America: The Winter Soldier del 2014 e Spider-Man: Far From Home del 2019. Anche se l’obiettivo narrativo principale di Secret Invasion sarà vedere Nick Fury e Talos mentre affrontano Skrull malvagi, Maria Hill avrà la possibilità di mostrarsi anche in questo progetto.

Non è chiaro quanto grande sarà il ruolo che Hill avrà nella serie di sei episodi, ma c’è la possibilità che possa avere più tempo sullo schermo qui che in tutte le sue precedenti apparizioni.

Secret Invasion è attualmente in fase di riprese e si dice che debutterà su Disney+ nel 2023.

