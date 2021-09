Secret Invasion: Chloe Bennet chiarisce che non farà parte del cast della serie Disney +

Dopo tre nuovi titoli che chiudono il 2021, i Marvel Studios potrebbero potenzialmente avere oltre una dozzina di nuovi film e programmi TV in arrivo sugli schermi nel 2022. Mentre molti di questi saranno nei cinema, anche la qualità dei contenuti MCU su Disney+ continuerà a soddisfare lo stesso standard di qualità, in particolare con spettacoli come l’attesissimo Secret Invasion.

Seguendo i legami di Nick Fury e Talos con Captain Marvel e Spider-Man: Far From Home, Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn si trovano di fronte a una minaccia più grande di quanto abbiano mai visto prima.

Prendendo ispirazione dalla serie di fumetti estremamente popolare, questa serie metterà a repentaglio tutto ciò che i fan sanno sul franchise. Mentre la serie vanta l’aggiunta altre star importanti come Emilia Clarke e Christopher McDonald, alcune voci vogliono anche la Daisy Johnson di Chloe Bennet da Agents of SHIELD sia nel mix.

Tuttavia, in mezzo a questi discorsi, l’attrice stessa ha recentemente utilizzato i social media per chiarire la questione.

L’attrice di Agents of SHIELD, Chloe Bennet, ha usato Instagram per rispondere alle voci che indicano il suo ritorno nei panni di Daisy Johnson in Secret Invasion. Con queste voci che hanno raggiunto il culmine, Bennet ha registrato un lungo video tramite le sue Instagram Stories per confermare che “non è in alcun modo legata o coinvolta” con lo spettacolo Disney + e ha ammesso di essere all’oscuro di ciò che sta accadendo.

“Quindi, oh, ho evitato in ogni modo di dire qualcosa in generale sui social media o qualsiasi altra cosa perché pensavo che forse sarebbe semplicemente saltato fuori, ma non è stato così. Non sono in alcun modo legata o coinvolta nella storia di Secret Invasion. Onestamente non so nemmeno cosa sia.”

Per tutto ciò che i fan hanno detto sui social media circa questa possibilità, Bennet ha confermato di aver ricevuto “centinaia di messaggi” sull’argomento e che è stata persino “avvicinata di persona” per il suo potenziale coinvolgimento.

“Vengo qui solo per dire questo perché sono arrivata al punto in cui ogni giorno ricevo centinaia di messaggi, e sembra che sia l’unica cosa che le persone… Ora mi stanno avvicinando perfino di persona, oggi nella corsia dei tamponi al Target… un po’ inappropriato. Quindi, ho pensato che avrei solo chiarito la cosa. Non sono coinvolta.”

