Secret Invasion: ecco il trailer della nuova serie Disney Plus col Nick Fury di Samuel L. Jackson

È stato rilasciato un primissimo trailer di Marvel’s Secret Invasion, che mostra il Nick Fury di Samuel L. Jackson tornare sulla Terra per “un’ultima battaglia” contro un’invasione di Skrull che minacciano di conquistare il mondo.

Secret Invasion uscirà su Disney+ il 21 giugno 2023 e una nuovissima sinossi della serie rivela di più su ciò che i fan possono aspettarsi dal prossimo progetto MCU.

“In Secret Invasion, ambientato nell’attuale MCU, Fury viene a sapere di un’invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull. Fury si unisce ai suoi alleati, tra cui Everett Ross, Maria Hill e lo skrull Talos, che si è creato una vita sulla Terra”, si legge nella sinossi. “Insieme corrono contro il tempo per contrastare un’imminente invasione di Skrull e salvare l’umanità”.

Il trailer presenta alcuni momenti e domande molto interessanti per i fan del MCU, poiché inizia col Talos di Ben Mendelsohn che dice a Fury che le cose sono peggiorate molto da quando è andato nello spazio. Se ricordate nella scena post-crediti di Spider-Man: Far From Home, è stato confermato che Fury era fuori dal pianeta e lavorava con gli Skrull. Quindi, non tutti gli Skrull sono cattivi, sembra solo questa particolare fazione.

Diamo anche un’occhiata alla G’iah di Emilia Clarke, che è una “skrull rifugiata” è anche la figlia di Talos. Non è molto contenta di Nick Fury quando non riesce a mantenere alcune promesse che ha fatto.

Infine, mentre vediamo il ritorno di alcuni volti familiari, tra cui il James Rhodes alias War Machine di Don Cheadle, viene chiarito che Fury sarà per lo più da solo in quest’avventura quando viene posta la domanda: “Dove sono i Vendicatori?”, Fury risponde: “Questa guerra è quella che devo combattere. Da solo”.

Qui sotto il trailer:

Mi piace: Mi piace Caricamento...