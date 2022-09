Secret Invasion: ecco il trailer della serie Marvel di Disney+

“Sono l’ultima persona che si frappone tra loro e ciò che vogliono veramente”. Secret Invasion dei Marvel Studios, la serie originale parte del Marvel Cinematic Universe, arriverà in streaming nel 2023 in esclusiva su Disney+.

Riportando in scena personaggi regular del MCU come la Maria Hill di Cobie Smulders insieme al Nick Fury di Samuel L. Jackson e il Talos di Ben Mendelsohn, questa serie metterà in discussione tutto ciò che i fan sanno sul MCU, poiché gli impostori sono potenzialmente in agguato ovunque.

Potete vedere il trailer qui sotto:

Nel cast compariranno Samuel L. Jackson (Nick Fury), Ben Mendelsohn (Talos), insieme alle new entry Emilia Clarke, Killian Scott, Olivia Colman, Carmen Ejogo, Christopher McDonald e Kingsley Ben-Adir nel ruolo del villain.

La sinossi della serie recita: “Marvel Studios’s Secret Invasion è una serie evento crossover che mostra una fazione di Skrull mutaforma, infiltrati sulla Terra per anni nei più alti ranghi di comando del mondo”.

Nelle pagine dei fumetti Marvel, Secret Invasion è stato un enorme evento crossover che ha seguito la lenta invasione degli Skrull sulla Terra, con molti di loro che si hanno preso le sembianze dei Vendicatori per anni e piantano i semi per tradimenti epici e rivelazioni scioccanti. Questo spettacolo sarà eseguito su una scala significativamente più piccola di quel fumetto, che includeva personaggi di alto livello come gli X-Men, i Fantastici Quattro, Spider-Man, Doctor Strange, Deadpool, i Guardiani della Galassia e altri ancora.

Mi piace: Mi piace Caricamento...