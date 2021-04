Secret Invasion: Emilia Clarke si unisce al cast della serie Disney +

Il Marvel Cinematic Universe pare aver appena accolto una Khaleesi tra le sue fila.

Emilia Clarke, che ha interpretato la madre dei draghi Daenerys Targaryen in tutte e otto le stagioni della serie fantasy di grande successo della HBO, Il Trono di Spade, pare stia per tornare in televisione in grande stile.

Un nuovo rapporto dice che si è unita al cast sempre più ricco di Secret Invasion, uno spettacolo che annovera i veterani del MCU Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn tra i suoi protagonisti e ha anche aggiunto i nuovi arrivati Kingsley Ben-Adir (One Night in Miami) e Olivia Colman (La Favorita).

Variety riferisce che Emilia Clarke è l’ultimo attore di alto profilo a unirsi al cast di Marvel’s Secret Invasion. Considerando gli estremi livelli di segretezza a cui la Marvel si rivolge per proteggere i suoi segreti, non dovrebbe sorprendere il fatto che al momento non ci siano dettagli disponibili sul suo personaggio, ne effettivamente se sia stata assunta per davvero, ma lo spettacolo sarà una “vetrina” per il Nick Fury di Jackson e lo Skrull di Mendelsohn, Talos, che è apparso per la prima volta nel MCU in Captain Marvel.

Nelle pagine dei fumetti Marvel, Secret Invasion è stato un enorme evento crossover che ha seguito la lenta invasione degli Skrull sulla Terra, con molti di loro che si hanno preso le sembianze dei Vendicatori per anni e piantano i semi per tradimenti epici e rivelazioni scioccanti. Questo spettacolo sarà eseguito su una scala significativamente più piccola di quel fumetto, che includeva personaggi di alto livello come gli X-Men, i Fantastici Quattro, Spider-Man, Doctor Strange, Deadpool, i Guardiani della Galassia e altri ancora.

Per quanto riguarda Clarke, questa sarà la sua prima volta nell’universo cinematografico Marvel, ma non la prima volta che realizza un progetto sotto l’ombrello Disney. In precedenza si è unita all’universo di Star Wars come Qi’ra in Solo: A Star Wars Story, e la Disney ama lavorare con gli stessi attori più e più volte, una volta che si sono uniti alla loro famiglia, per così dire.

Mi piace: Mi piace Caricamento...