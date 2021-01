Secret Invasion: il working title della serie Disney + è già stato rivelato?

Secondo quanto riferito, il titolo provvisorio di Marvel’s Secret Invasion sarebbe stato rivelato.

L’annuncio della serie è stata una grande sorpresa durante l’Investor Day della Disney alla fine dell’anno scorso. Ora Charles Murphy di Murphy’s Multiverse ha rilasciato una serie di rumor circa il titolo provvisorio, Changeup Productions.

Questo non è qualcosa di nuovo, dopotutto le produzioni di grandi blockbuster utilizzano sempre working title provvisori prima che gran parte del lavoro venga mostrato. Ci sono molte altre serie Marvel Studios che decolleranno prima che Secret Invasion inizi sul serio, ma il progetto guidato da Nick Fury ha suscitato un sacco d’interesse quando Kevin Feige lo ha menzionato durante l’Investor Day. WandaVision è stato presentato in anteprima, ma c’è ancora molta strada da fare prima di mostrare tutti i prodotti televisivi ideati per il MCU.

Sarà interessante vedere se noteremo rimandi o qualcosa del genere a Secret Invasion entro la fine di WandaVision. Feige ha effettivamente parlato, prima della premiere di WandaVision, di Secret Invasion e di come il topic della serie si tradurrà in questi altri progetti.

“Beh, c’erano più personaggi nella serie a fumetti Secret Invasion di quanti ce ne fossero in Endgame, quindi no”, ha ammesso Feige. “Non sarà uguale, ma è una vetrina per Sam Jackson e Ben Mendelson con la ciliegina sulla torta che è la paranoia presente nella saga a fumetti, ci aspettiamo di inserire i vari colpi di scena. Quindi, questo è sicuramente il nostro obiettivo più grande, molto più di: ‘Possiamo stipare più personaggi di Endgame?’.”

Nel 2019, il capo della Marvel ha anche detto che gli Skrull sarebbero stati coinvolti: “Proprio come non tutti gli umani sono cattivi, e non tutti gli umani sono buoni, penso che gli Skrull abbiano probabilmente una varietà di moralità tra loro”, ha spiegato Feige. “Quando si rendono conto di quello che possono fare, probabilmente tutto diventa molto allettante. Quindi, è divertente aver introdotto questo concept per vedere come evolverà“.

