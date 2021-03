Secret Invasion: Kingsley Ben-Adir pare sarà l’antagonista principale

Come si diceva in precedenza e in seguito confermato alla presentazione dell’Investor Day della Disney, Secret Invasion presenterà il Nick Fury di Samuel L. Jackson e il Talos di Ben Mendehlson, mentre affrontano una setta di Skrull che si sono infiltrati in ogni livello della vita sulla Terra.

Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha affermato che questa serie “attingerà dagli agli elementi di paranoia presenti nella serie a fumetti Secret Invasion”.

È stato anche confermato che Secret Invasion, insieme ad Armor Wars, uscirà il prossimo anno nel 2022, anche se non è ancora chiaro quando inizieranno le riprese di entrambi. Apparentemente alcune informazioni sul casting per la serie sono trapelate, indicando la ricerca di una donna di 40-50 anni per recitare al fianco di Jackson, una giovane donna, un personaggio secondario e un maschio di 50-60 anni per interpretare il cattivo.

Secondo recenti speculazioni, l’ultima delle notizie inerenti al film svelerebbe proprio l’attore scelto per il ruolo del cattivo principale.

Stando a Deadline, Kingsley Ben-Adir è stato scritturato al fianco di Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn per la serie Disney +, Secret Invasion, dei Marvel Studios, proprio nel ruolo dell’antagonista principale.

