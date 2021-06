See 2: Jason Momoa e Dave Bautista nel trailer della seconda stagione della serie Apple

Jason Momoa e Dave Bautista sono pronti per una resa dei conti nel trailer della seconda stagione di See.

Apple TV sta tirando fuori i pezzi grossi per il secondo round di questa serie, con questi due amati attori.

La serie, come sapete, è ambientata in un futuro lontano in cui gli umani hanno solo due individui con il dono della vista. Momoa è il padre dell’ultima speranza per l’intera specie. Bautista interpreta suo fratello Edo Voss che sembra avere un conto in sospeso con la sua famiglia. Entrambi questi uomini sono assolutamente duri come la roccia, e con la regia che fa eco a Game of Thrones, e ed altre ambientazioni fantasy, entrambi gli attori dovrebbero sentirsi a proprio agio.

Quindi, le cose inizieranno a farsi molto serie fra questi due a partire dal 27 agosto. Potete dare un’occhiata al loro messaggio in basso, assieme a trailer:

The legendary Baba Voss is coming face-to-face with his brother, Edo Voss (@DaveBautista). Has he finally met his match? #SEE returns on August 27 exclusively on @AppleTV. Prepare for battle by watching Season 1 now. #AppleOriginals https://t.co/1Se33lCXLw pic.twitter.com/feVxFkIx2f — SEE (@SEEofficial) June 11, 2021

Nel cast della stagione 2 di See torna Jason Momoa nei panni del protagonista Baba Voss, assieme a Nesta Cooper e Archie Madekwe, interpreti dei figli Haniwa e Kofun, come anche Alfre Woodard, Nesta Cooper, Archie Madekwe, Sylvia Hoeks, Christian Camargo, Hera Hilmar, Yadira Guevara-Prip. Fra le nuove aggiunte spicca Dave Bautista, che ricopre il ruolo di Edo Voss, fratello di Baba Voss.

Steven Knight (Peaky Blinders), Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping e Kristen Campo figurano come produttori esecutivi della serie.

See è un drama scritto per Apple TV+ da Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders, e prodotta dallo stesso team della trilogia del Pianeta delle Scimmie. La serie è ambientata in un futuro molto lontano in cui la popolazione è stata decimata da un misterioso virus, a seguito del quale gli unici sopravvissuti hanno perso l’uso della vista. La maggior parte della popolazione è convinta che sia stata una punizione divina, un modo per ridare alla natura il suo potere dopo essere stata svilita per secoli dall’arroganza umana, ragione per la quale teme il momento in cui qualcuno riuscirà di nuovo a vedere. Quel momento arriva, dopo secoli e secoli di buio, con la nascita dei figli gemelli del potente guerriero cieco Baba Voss. Mentre il mondo intero, guidato dalla regina guaritrice Kane, li percepisce subito come una minaccia, Baba sente istintivamente il dovere di proteggerli da ogni male e si trova quindi costretto a scontrarsi con le tribù vicine e i seguaci della tirannica sovrana, intenzionata a rapirli e a ucciderli perché convinta si tratti di magia nera. Solo il tempo potrà dare ragione all’una o all’altra fazione: l’unica certezza è che questa sanguinosa guerra cambierà per sempre il volto del mondo.

