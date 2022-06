See: ecco il teaser trailer che annuncia l’arrivo della terza e ultima stagione

Il Baba Voss di Jason Momoa combatterà la sua ultima battaglia dopo che Apple TV+ ha rivelato che la terza stagione di See sarà l’ultima.

La serie drammatica post-apocalittica tornerà per la sua terza e ultima stagione il 26 agosto e verrà rilasciata settimanalmente.

Qui sotto potete vedere un teaser trailer:

See è ambientato in un futuro brutale e primitivo, centinaia di anni dopo che l’umanità ha perso la capacità di vedere. Nella terza stagione, è passato quasi un anno da quando Baba Voss (Momoa) ha sconfitto il fratello nemico Edo, interpretato da Dave Bautista, e ha detto addio alla sua famiglia per vivere in remoto nella foresta. Ma quando uno scienziato trivantiano sviluppa una nuova e devastante forma di armamento che minaccia il futuro dell’umanità, Baba torna a Paya per proteggere ancora una volta la sua tribù.

Non è una grande sorpresa che lo show si concluda con la sua terza stagione. Lo showrunner e produttore esecutivo Jonathan Tropper ha pubblicato un messaggio emotivo sui social media a novembre dopo aver concluso la produzione di due stagioni dello show una dopo l’altra: “Il viaggio, come sempre, riguarda le persone che conosci e ami lungo la strada”, ha scritto su Instagram.

La terza stagione vedrà nel cast anche Sylvia Hoeks, Hera Hilmar, Christian Camargo, Archie Madekwe, Nesta Cooper, Tom Mison, Olivia Cheng, Eden Epstein, Michael Raymond-James, David Hewlett e Trieste Kelly Dunn.

La serie è prodotta da Chernin Entertainment, Endeavour Content e Steven Knight, Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Jim Rowe, Jennifer Yale, Anders Engström e Tropper.

