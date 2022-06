See How They Run: ecco il trailer del film con Sam Rockwell e Saoirse Ronan

Searchlight Pictures ha alzato il sipario su See How They Run, il prossimo film della società di produzione con al centro una coppia di detective interpretati da Sam Rockwell e Saoirse Ronan. Il film uscirà nelle sale il 30 settembre.

Il primo filmato introduce gli spettatori all’esperto ispettore Stoppard di Rockwell e all’esordiente agente Stalker di Ronan. La coppia si allea per risolvere l’omicidio più grave nel quartiere dei teatri del West End di Londra negli anni ’50, indagando sulla squallida vita degli affascinanti artisti inglesi e rivelando una litania di sospetti sfacciati e creativi.

David Oyelowo, Adrien Brody e Ruth Wilson recitano nel film anche loro in ruoli di spicco insieme a Rockwell e Ronan. Harris Dickinson, Sian Clifford, Jacob Fortune-Lloyd, Shirley Henderson, Reece Shearsmith, Paul Chahidi, Pearl Chanda, Charlie Cooper e Pippa Bennett-Warner completano la vasta gamma di talenti di supporto del film.

See How They Run è diretto da Tom George, che di recente ha diretto tutti i 19 episodi della sitcom britannica “This Country”. La sceneggiatura originale è stata scritta da Mark Chappell, mentre Damian Jones e Gina Carter producono. Searchlight ha rivelato per la prima volta il titolo ufficiale e il cast completo di “See How They Run” lo scorso luglio.

Qui sotto potete vedere il trailer:

