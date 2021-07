See: il nuovo trailer della serie Apple TV+ anticipa alcuni aspetti della seconda stagione

Apple TV+ ha rilasciato un nuovo trailer per la seconda stagione della sua serie drammatica post-apocalittica, See.

Jason Momoa recita nella serie come Baba Voss, un guerriero senza paura, senza vista, che si trova in contrasto con suo fratello Edo, interpretato da Dave Bautista.

Qui sotto potete vedere il trailer:

See si svolge in un lontano futuro dove l’umanità ha perso il senso della vista. Nella stagione 2, Baba Voss “lotta per riunire la sua famiglia. Il suo ex fratello Edo ha catturato la figlia di Baba, Haniwa, giurando di vendicarsi. Nel frattempo, la minaccia di una guerra incombe tra il Regno di Paya e la Repubblica Trivantiana, portando Baba e la sua famiglia direttamente al centro del conflitto”.

Nel trailer viene anche spiegato che la vista tornerà e che chiunque eserciti il ​​potere della vista dominerà il mondo. Quindi, questo dono della vista è la causa della guerra.

La premiere della seconda stagione è prevista per il 27 agosto. La serie è stata rinnovata anche per una terza stagione.

