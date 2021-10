Seek: nascondino diventa inquietante nel cortometraggio apprezzato anche da Rian Johnson

Visto che siamo in tema di spooktober andiamo con una piccola chicca della scena indipendente, l’inquietante cortometraggio horror di 5 minuti, Seek.

The creepfest — che è stato diretto da Aaron Morgan su una sceneggiatura scritta con Eric Vespe di SlashFilm – è pesante per la tensione e il tono, così come gli effetti e persino l’animatronica. Con un tempo di esecuzione così breve, il risultato è impressionante e perfetto per il periodo che precede Halloween.

Secondo Fangoria, la sinossi del film recita: “Le sorelle Heidi e Jordan hanno guidato tutta la notte quando si imbattono in un parco in rovina lungo la strada e in un’area di sosta. Seguono eventi orribili quando un residente malizioso che abita nel bagno chiede di giocare a una versione terrificante di un gioco per bambini”.

Il breve corto ha partecipate al SXSW nel 2020 e al Fantastic Fest il mese scorso, ma è possibile che vedremo un’incarnazione più ampia della storia nel circuito dei festival nei prossimi anni. Morgan in precedenza aveva rivelato che “Seek” è una piccola parte di una mitologia più ampia e che il suo “obiettivo è espandere questo mondo per raccontare la storia completa e terrificante della Lonely Child”.

Quindi bando alle ciancie e vi lasciamo alla visione del cortometraggio:

Il corto conquista per la scrittura, ma dove stupisce davvero è con i suoi animatronici ed effetti visivi. Il design della creatura è stato splendidamente creato dal produttore di effetti pratici premio Oscar Arjen Tuiten, Il Labirinto del Fauno, che ha anche lavorato a Maleficent, Wonder e al film in uscita Ghostbusters: Afterlife. Ha basato il design su un pezzo del Weta Workshop, noto per il suo lavoro di design cinematografico e televisivo.

Il cortometraggio presenta anche dei buoni VFX ad opera di Rogelio Salinas e Todd Perry, noti per il loro lavoro nel MCU in Black Panther, Avengers e Doctor Strange. Il design animatronico della creatura antagonista centrale del film, combinato con gli effetti visivi che aiutano il tono del film, sono i capisaldi del motivo per cui questo cortometraggio funziona così bene, quindi non sorprende che grandi artigiani del cinema abbiano prestato la loro grandezza a quegli aspetti dietro le quinte.

Tutto sommato, questo cortometraggio è perfetto per il periodo di Halloween, anche se non lo ritengo poi così indie.

Mi piace: Mi piace Caricamento...