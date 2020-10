Seth Grahame-Smith sarà showrunner della serie live-action su Lanterna Verde

Seth Grahame-Smith è ufficialmente pronto per scrivere e produrre la serie live-action su Lanterna Verde in arrivo su HBO Max.

La serie ha trovato il suo showrunner in Seth Grahame-Smith, il romanziere diventato scrittore noto per il suo lavoro su Abraham Lincoln: Vampire Hunter e The Lego Batman Movie. Grahame-Smith è anche co-sceneggiatore del pilot di Lanterna Verde con Marc Guggenheim, veterano dell’Arrowverse, con Greg Berlanti e Geoff Johns come produttori.

La serie ha ottenuto un ordine in serie di 10 episodi direttamente su HBO Max. Conterrà i classici personaggi della DC Comics come Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz e Alan Scott, così come l’eroe diventato cattivo, Sinestro.

Un film del Green Lantern Corps è attualmente in fase di sviluppo da davvero molto tempo, con Geoff Johns a bordo come scrittore e produttore. I dettagli completi sul progetto Corps sono tenuti sotto chiave, anche se il progetto pare trarrà ispirazione dal lavoro di Johns sui fumetti con Hal Jordan e John Stewart, che appariranno.

Oltre ai progetti Green Lantern e Justice League Dark, HBO Max sta sviluppando una serie antologica intitolata DC Strange Adventures e uno spettacolo noto come DC Super Hero High di Elizabeth Banks. La notizia della serie su Green Lantern è arrivata poco dopo che la HBO Max aveva rivelato di avere in programma di produrre progetti DC con budget elevato.

