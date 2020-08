Seth MacFarlane adatterà The Winds of War e War and Remembrance per NBCUniversal

Seth MacFarlane sta adattando i romanzi “The Winds of War” e “War and Remembrance” di Herman Wouk in una serie limitata per Universal Content Productions, segnando il primo progetto nell’ambito del suo nuovo contratto generale con NBCUniversal.

MacFarlane narrera la storia basata su entrambi i libri di Wouk che raccontano “l’epica storia del viaggio turbolento di una famiglia americana attraverso i continenti e negli anni che hanno attraversato la Seconda Guerra Mondiale”.

Il creatore de “I Griffin” co-scriverà la sceneggiatura e produrrà esecutivamente insieme a Seth Fisher (The Alienist), con la partner Fuzzy Door di MacFarlane, Erica Huggins, anche produttrice esecutiva. Rachel Hargreaves-Heald è l’esecutivo incaricato per la Fuzzy Door. La serie è prevista per l’arrivo su reti pubbliche, a pagamento e piattaforme di streaming.

MacFarlane e Higgins hanno lasciato la casa che li ha ospitati per molto tempo, la 20th Century Fox Television (ora 20th Television) a gennaio per un contratto quinquennale da 200 milioni di dollari con NBCUniversal.

“Siamo entusiasti di annunciare The Winds of War (e War and Remembrance) come il primo di molti progetti che stiamo sviluppando con Fuzzy Door. Questa è una storia epica di valore, perseveranza, sopravvivenza e famiglia che verrà raccontata attraverso una lente moderna”, ha detto mercoledì in una dichiarazione Dawn Olmstead, presidente dell’UCP. “Sono molto entusiasta della nostra partnership con Seth mentre cerca di espandere il suo stile nella prossima fase della sua carriera.”

MacFarlane ha aggiunto:

“Non riesco a pensare a un progetto più entusiasmante con cui lanciare la mia partnership creativa con UCP di The Winds of War di Herman Wouk. Sono stato un devoto fan dell’epopea ambientata nella Seconda Guerra Mondiale di Wouk per decenni e la sua rappresentazione della resistenza umana su piccola scala di fronte a sconvolgimenti globali non è mai stata più rilevante di quanto lo sia oggi. Nel mio primo incontro con Dawn Olmstead, ci siamo collegati a questo progetto – ho appreso che lei stessa proviene da una famiglia del genere – e svilupparla sotto la sua guida e quella del suo team UCP sarà perfetto. Non vediamo l’ora di iniziare.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...