Seth MacFarlane spiega cosa aveva inizialmente immaginato per The Orville e cosa lo rende diverso da altri film di genere e programmi televisivi.

La serie comica di fantascienza è stata presentata per la prima volta su Fox nel 2017, dove è andata in onda per due stagioni prima di passare a Hulu. THe Orville segue le avventure di un equipaggio a bordo della nave spaziale titolare dell’Unione Planetaria, 400 anni nel futuro. Oltre ad essere la prima serie live-action creata da MacFarlane, la star guida il cast nei panni del Capitano Ed Mercer ed è affiancata da Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Anne Winters, Peter Macon e Jessica Szohr.

The Orville, a prima vista, è ispirato al franchise di Star Trek, parodiando e onorando contemporaneamente alcune delle sue serie. Tuttavia, incorpora anche elementi di altri popolari franchise di fantascienza, tra cui Star Wars e The Twilight Zone. MacFarlane è stato a lungo aperto riguardo alle sue influenze e al suo apprezzamento per i classici spettacoli di fantascienza, e questa riverenza è chiara in The Orville. Nella sua transizione a Hulu, The Orville è stato in grado di alzare la posta in modo creativo in molti modi, e questo include con i suoi elementi di fantascienza.

In un’intervista esclusiva con Screen Rant, MacFarlane ha parlato dettagliatamente di cosa aspirava a fare con The Orville, dicendo che voleva che fosse in grado di reggersi da solo. Come spiega, aveva una serie di obiettivi quando ha deciso di realizzare The Orville, e questo include trovare un modo unico per distinguerlo dagli altri spettacoli di fantascienza.

“Dal punto di vista dell’ambito, volevamo stare al passo con i nostri concorrenti in modo reale e mostrare davvero cosa potevamo fare con il budget che tutti gli altri sembrano avere. [Ride] Penso che siamo stati in grado di farlo, volevamo davvero dimostrare di essere un franchise di fantascienza. Penso che resti ancora da vedere se l’abbiamo fatto, penso che sia troppo presto per dirlo, ma il mio obiettivo era davvero creare storie che potessero resistere alla visione ripetuta, che avessero momenti reali in cui ciò avrebbe influenzato il pubblico e suscitare una sorta di sentimento. Uno dei miei film di fantascienza preferiti è Contact, che penso lo faccia meravigliosamente. Ci sono sempre grandi idee ed elementi ponderati della fantascienza speculativa, eppure ci sono anche questi momenti straordinariamente emotivi che ti lasciano con gli occhi annebbiati, ed è la migliore fantascienza per me. Volevo davvero che le persone terminassero di vedere lo show rimanendo colpite, sia in modo positivo alla fine, diciamo, come alla fine di “A Tale of Two Topas”, e in modo più emotivo come dopo “Twice in a Lifetime”, o semplicemente facendoli ridere, come si spera abbiamo fatto in “Future Unknown”. Si tratta davvero di sorprendere le persone, scrivere la storia in termini che risultano inaspettati, senza mai perdere di vista il fatto che questo è uno spettacolo sulle persone. Penso, secondo me, che la cosa che spero separi The Orville da tutto ciò che c’è là fuori, è che possiamo mettere i nostri personaggi in stanze piccole senza effetti visivi, senza esplosioni e costruire una storia che funziona. Ti cattura ugualmente. L’anima dello spettacolo sono ancora i suoi personaggi e, in molti modi, ecco perché il finale è stato realizzato così, è stato il modo di dimostrare a noi stessi e al nostro pubblico che: ‘Guarda, le cose potrebbero essere più grandi, più ambiziose e più epiche in senso visivo, ma non dimenticare mai che questo spettacolo parla ancora delle persone’. Penso che sia sempre bene tenerlo a mente.”

MacFarlane ha parlato anche anche del futuro di The Orville, condividendo che una potenziale stagione 4 potrebbe dipendere dai numeri di spettatori di Disney+.

Il trasferimento a Hulu, dove lo spettacolo è stato ribattezzato The Orville: New Horizons, ha supportato alcuni degli obiettivi più ambiziosi del creatore e, come ha affermato, il finale della terza stagione è servito da perfetto esempio di ciò che voleva che fosse la serie. Alla serie è stato permesso di estendere i suoi limiti creativi esplorando anche i suoi personaggi a un livello più profondo. Il valore aggiunto della produzione e la fusione di stili e toni ha aiutato The Orville a raggiungere nuove vette.

Con la stagione 3 che si è recentemente conclusa, sarà interessante vedere come si comporterà lo spettacolo su Disney+ e dove andrà The Orville se rinnovato. Sembra che MacFarlane abbia ancora delle idee in mente e il suo amore per il genere suggerisce che la serie potrebbe andare avanti.

Mi raccomando, andate a guardare The Orville su Disney +, sostenete questa serie.

