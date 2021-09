Sex Education 3: ecco il trailer dell’attesa terza stagione!

È stato rilasciato il trailer della nuova stagione della serie Sex Education. La terza stagione di Sex Education arriverà su Netflix il 17 settembre.

Sex Education, la popolare serie Netflix con Gillian Anderson, Asa Butterfield, Ncuti Gatwa, Emma Mackey e Connor Swindells, arrivata alla seconda stagione lo scorso anno, ha ricevuto l’approvazione per una terza stagione a febbraio. Mentre le riprese della nuova stagione sono iniziate a maggio dello scorso anno, la data dell’inizio delle riprese è stata posticipata a causa della pandemia di Covid-19. Fortunatamente, le condizioni necessarie al ritorno in marcia sono state soddisfatte, e le riprese sono re-iniziate con nelle ultime settimane d’estate.

È stato rivelato attraverso un post sui social media da un lavoratore a marzo che le riprese, avvenute con misure di protezione rigorose a causa delle condizioni della pandemia, sono state completate.

In precedenza era stato annunciato che nomi come Jason Isaacs, Jemima Kirke e Dua Saleh erano inclusi nel cast della nuova stagione della serie, acclamata per aver affrontato temi come la sessualità, l’amore, l’amicizia, l’orientamento sessuale, l’omofobia, che sono per lo più legati a individui che hanno intrapreso il viaggio alla ricerca di se stessi nell’età dello sviluppo.

Ora è stato finalmente rilasciato un primo trailer che aiuterà il pubblico a farsi un’idea dei viaggi dei personaggi della terza stagione della serie.

Potete vederlo qui sotto:

