Sex Education 4: Netflix annuncia il rinnovo della serie durante il TUDUM

Nessuna sorpresa per nessuno, la popolare e adorabile serie drammatica per adolescenti di formazione sessuale, Sex Education, ha ottenuto il rinnovo per una quarta stagione.

Netflix ha annunciato il rinnovo al loro grande evento TUDUM.

Breaking News out of #TUDUM! Sex Education has been renewed for Season 4! pic.twitter.com/8N2WwNLqoG — Netflix (@netflix) September 25, 2021

Per coloro che non hanno familiarità con lo spettacolo, è iniziato come la storia del giovane nervoso Otis (Asa Butterfield), che aveva raccolto un sacco di saggezza sul sesso da sua madre, la sessuologo Jean (Gillian Anderson). Quando la compagna di studi Maeve (Emma Mackey) si rende conto che ci sono soldi da guadagnare da Otis che distribuisce consigli, i due escogitano un piano per aiutare il corpo studentesco sessualmente attivo del loro liceo.

Mentre uno spettacolo minore avrebbe probabilmente imbastardito tutto in modi poco soddisfacenti, Sex Education si è rivelato sorprendentemente dolce e impegnato nel lavorare per presentare il sesso in una luce positiva piuttosto che qualcosa che dovrebbe essere temuto o evitato.

È un difficile equilibrio che gli showrunner hanno fatto sembrare facile, ed è chiaro che la popolarità dello show non è diminuita da quando la terza stagione è arrivata solo una settimana fa e Netflix ha già dato il via libera a una quarta stagione.

Ora la domanda è: la stagione 4 sarà l’ultima? Dopotutto ad un certo punto questi ragazzi probabilmente dovranno diplomarsi e gli attori saranno troppo grandi per i loro ruoli. Ma fino a quel momento, godiamoci la notizia che è in arrivo altra stagione.

