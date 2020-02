Sex Education: Netflix rinnova la serie per una terza stagione

Sembra che Netflix abbia scelto di mantenere vivo uno dei suoi spettacoli di maggior qualità per una terza stagione. Il servizio di streaming ha ottenuto una cattiva reputazione per aver staccato la spina a serie troppo presto, ma Sex Education sta sfidando le probabilità. Lo spettacolo è stato rinnovato per la terza stagione e ciò è stato fatto molto prima del previsto.

Secondo The Hollywood Reporter, Sex Education è previsto per il ritorno con una terza stagione. Questa ovviamente arriverà su Netflix, a quanto pare nel 2021.

Per quelli di voi che non hanno familiarità con lo spettacolo, la commedia per ragazzi proviene dalla Gran Bretagna e vede protagonista Asa Butterfield. L’attore interpreta un adolescente che lotta per adattarsi e le cose peggiorano solo quando arriva sua madre, interpretata da Gillian Anderson. Dopotutto, è abbastanza difficile essere un adolescente, ma quegli anni formativi possono diventare più difficili quando tua madre è una terapista sessuale.

Attualmente, Sex Education è una delle serie principali di Netflix. Ha collezionato oltre 40 milioni di spettatori e la sua seconda stagione ha debuttato all’inizio del mese scorso. Chiaramente, lo spettacolo ha generato abbastanza seguito da giustificare una terza stagione che debutterà il prossimo anno.

