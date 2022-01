Shadow and Bone 2: David Wurawa conferma l’inizio delle riprese della seconda stagione

Le riprese della seconda stagione di Shadow and Bone sono finalmente iniziate, secondo il membro del cast David Wurawa.

La prima stagione dell’epica avventura fantasy, adattata dai romanzi di successo del Grishaverse dell’autore americano Leigh Bardugo, ha debuttato su Netflix il 23 aprile 2021.

Basata sui libri Shadow and Bone (2012) e Six of Crows (2015), la prima stagione è diventata un enorme successo, superando le classifiche di streaming con 1,2 miliardi di minuti di visualizzazione. Dopo che l’orfana adolescente Alina Starkov ha scoperto il suo potere, il cui destino è salvare il mondo dall’Ombra, lo spettacolo esplora i temi del potere, della corruzione, della classe e del raggiungimento della maggiore età.

Il successo dei romanzi YA è stato ben documentato prima dell’adattamento, ma l’enorme e forse inaspettato successo della prima stagione dello show quando è iniziata la messa in onda ha spinto Netflix a rinnovarlo per una seconda stagione nel giugno del 2021. La nuova stagione sarà basata sul romanzo Siege and Storm (2013), insieme a trame originali.

La star de Le cronache di Narnia, Ben Barnes, che interpreta il malvagio Darkling nello show, ha rivelato a ottobre che le riprese della seconda stagione di Shadow and Bone sarebbero iniziate presto, e da allora l’attesa è stata alta, con i fan alla ricerca di indizi su quando la stagione potrebbe iniziare le riprese.

Questo fine settimana, i fan hanno finalmente ottenuto la risposta che desideravano quando Wurawa ha rivelato che la seconda stagione aveva effettivamente iniziato le riprese. Passando sui social media, l’attore-produttore ha pubblicato un’immagine dalla sua storia di Instagram con una citazione “Le riprese della seconda stagione di Shadow and Bone sono ufficialmente iniziate”. L’attore ha anche incluso una serie di immagini dal set, stuzzicando gli appetiti dei fan di tutto il mondo e confermando che la produzione è ufficialmente iniziata.

