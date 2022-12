Shadow and Bone 2: Netflix rivela la data d’uscita della seconda stagione

Quando la stagione 1 di Shadow and Bone è stata presentata per la prima volta su Netflix, i fan dei libri di Grishaverse di Leigh Bardugo hanno amato la serie che ha cercato di combinare la trilogia di Grisha e la duologia di Six of Crows insieme in un’unica serie.

La serie segue Alina Starkov (Jessie Mei Li), una ragazza che esercita il potere di evocare la luce, in un mondo magico pieno di principi, assassini, ladri e un signore oscuro sexy ma pericoloso.

I fan hanno atteso con impazienza la Stagione 2 dopo che la Stagione 1 è stata presentata per la prima volta nell’aprile del 2021, e la nuova stagione promette non solo un ritorno ai personaggi che hanno imparato ad amare, ma tutta una serie di volti nuovi.

La seconda stagione di Shadow and Bone sarà ufficialmente presentata in anteprima il 16 marzo 2023, con otto episodi.

Qui sotto potete vedere anche una serie di prime immagini:

La serie è diretta da Eric Heisserer, che è stato lo showrunner della prima stagione, e aggiunge anche Daegan Fryklind come nuovo co-showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore insieme a Heisserer. Gli otto episodi di un’ora riporteranno in scena Jessie Mei Li nei panni di Alina Starkov, Ben Barnes nei panni di The Darkling/Generale Kirigan, Archie Renaux nei panni di Mal Oretsev, Freddy Carter nei panni di Kaz Brekker, Amita Suman nei panni di Inej Ghafa, Kit Young nei panni di Jesper Fahey, Danielle Galligan nel ruolo di Nina Zenik,Calahan Skogman nei panni di Matthias Helvar e Daisy Head nei panni di Genya Safin.

La serie introdurrà anche personaggi tanto attesi come Wylan Hendriks interpretato da Jack Wolfe, Nikolai Lantsov interpretato da Patrick Gibson, Tolya Yul-Bataar interpretato da Lewis Tan e Tamar Kir-Bataar interpretato da Anna Leong Brophy.

La descrizione della stagione promette avventura, pericolo e una storia di proporzioni epiche.

“Alina Starkov è in fuga. Un faro di speranza per alcuni e un sospetto traditore per altri, è determinata ad abbattere Shadow Fold e salvare Ravka dalla rovina. Ma il generale Kirigan è tornato per finire ciò che aveva iniziato. Sostenuto da un nuovo terrificante esercito di mostri ombra apparentemente indistruttibili e da nuove e temibili reclute Grisha, Kirigan è più pericoloso che mai. Per avere una possibilità di combattere contro di lui, Alina e Mal radunano i loro nuovi potenti alleati e iniziano un viaggio attraverso il continente alla ricerca di due creature mitiche che amplificheranno i suoi poteri.

Tornati a Ketterdam, i Corvi devono stringere nuove alleanze mentre combattono con vecchi rivali e rancori ancora più antichi che minacciano non solo il loro posto nel mondo, ma le loro stesse vite. Quando si presenta la possibilità di un colpo mortale, i Corvi si troveranno ancora una volta in rotta di collisione con il leggendario Sun Summoner.

Basato sui romanzi Grishaverse di Leigh Bardugo, Shadow and Bone ritorna per una seconda stagione ricca di nuove amicizie, nuove storie d’amore, battaglie più grandi, avventure epiche e uno scioccante segreto di famiglia che potrebbe mandare in frantumi tutto.

