Shadow and Bone: ecco una serie di prime immagini dalla serie basata sui romanzi di Leigh Bardugo

Netflix ha avuto molto successo nell’adattare una serie di romanzi con Bridgerton, e spera in risultati simili poiché darà vita ai libri di Leigh Bardugo, Shadow and Bone.

“Shadow And Bone si svolge in un tipo molto diverso di mondo fantastico”, ha detto Bardugo. “Pensa alla Russia imperiale, non all’Inghilterra medievale, con fucili a ripetizione invece di spade. È una storia sulle persone a cui è stato detto quanto non contano dimostrando quanto fanno. Ed è stato incredibile vedere quella storia prendere forma su scala così epica, le battaglie, la magia, ma anche le relazioni tra i personaggi. Queste foto danno solo un piccolo accenno a ciò che c’è in serbo: un cartografo con un regalo straordinario, le persone che vogliono usarlo, il tracker che farà di tutto per proteggerlo e la squadra di teppisti e ladri che stanno per causare grossi guai a tutti i soggetti coinvolti.”

Eric Heisserer, che ha scritto Arrival, sta supervisionando lo spettacolo:

“Queste foto offrono uno sguardo sul vasto mondo strutturato che Leigh ha creato nei suoi libri. Abbiamo lavorato instancabilmente per creare un’atmosfera vissuta per terre immaginarie come Ketterdam e Ravka, con lingue, uniformi, valuta e scelte artistiche dalla scenografia ai costumi. Sei immerso nel Grishaverse quando leggi, ed è nostra speranza che sia i fan nuovi che quelli di vecchia data abbiano la stessa sensazione quando guardano lo spettacolo. La serie ha un fanbase incredibilmente appassionata e non vediamo l’ora che nuove persone scoprano la magia di Shadow And Bone.”

Le prime immagini serie mostra sono ora arrivate online e le trovate qui sotto sotto:

pic.twitter.com/bCpjgigtPZ — Cinespression – Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) January 28, 2021

E qui sotto una serie di character poster:

Eric Heisserer, lo scrittore del film di fantascienza Arrival, è lo showrunner e produttore esecutivo della serie, mentre Lee Toland Krieger – che ha diretto il film Age of Adaline e ha impostato lo stile visivo per la serie CW Riverdale e le Chilling Adventures of Sabrina di Netflix – è il regista principale e un produttore esecutivo.

Shadow and Bone di Netflix combina in realtà due delle serie di libri di Bardugo: la trilogia fantasy-avventura Shadow and Bone e la duologia Six of Crows, che cronologicamente si svolge dopo gli eventi di Shadow and Bone nonostante sia ambientata nello stesso mondo.

La serie Netflix si svolge in un mondo dilaniato dalla guerra in cui una modesta soldatessa e orfana di nome Alina Starkov (Jessie Mei Li) ha appena scatenato un potere straordinario che potrebbe finire per essere la chiave per liberare il suo paese. La minaccia del mostruoso Shadow Fold incombe, quindi Alina sconvolge la sua vita per addestrarsi come parte di un esercito d’élite di soldati magici noto come Grisha, dove lotta per affinare il suo potere mentre impara che alleati e nemici possono essere la stessa cosa – e niente in questo mondo sontuoso è quello che sembra. Come fa presagire la sinossi ufficiale, “ci vorrà più della magia per sopravvivere”.

La serie arriverà su Netflix il 23 aprile.

Mi piace: Mi piace Caricamento...