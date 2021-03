Shadow and Bone: il nuovo trailer dell’attesa serie Netflix basata sui romanzi di Leigh Bardugo

Netflix ha rilasciato l’ultimo trailer dell’attesa serie fantasy Shadow and Bone, basata sui romanzi di Leigh Bardugo più venduti in tutto il mondo. La serie in otto parti verrà presentata in anteprima il 23 aprile.

Il primo trailer dell’adattamento Netflix, uscito poco tempo fa, mostrava la protagonista principale, Alina, una cartografa che scopre di avere un potere speciale che può impedire che il mondo venga inghiottito dall’oscurità. Questa nuova anticipazione ci mostra invece alcune scene inedite che faranno sicuramente alzare l’aspettativa.

Potete vederlo qui sotto:

Shadow and Bone di Netflix combina in realtà due delle serie di libri di Bardugo: la trilogia fantasy-avventura Shadow and Bone e la duologia Six of Crows, che cronologicamente si svolge dopo gli eventi di Shadow and Bone nonostante sia ambientata nello stesso mondo.

La serie Netflix si svolge in un mondo dilaniato dalla guerra in cui una modesta soldatessa e orfana di nome Alina Starkov (Jessie Mei Li) ha appena scatenato un potere straordinario che potrebbe finire per essere la chiave per liberare il suo paese. La minaccia del mostruoso Shadow Fold incombe, quindi Alina sconvolge la sua vita per addestrarsi come parte di un esercito d’élite di soldati magici noto come Grisha, dove lotta per affinare il suo potere mentre impara che alleati e nemici possono essere la stessa cosa – e niente in questo mondo sontuoso è quello che sembra. Come fa presagire la sinossi ufficiale, “ci vorrà più della magia per sopravvivere”.

La data di uscita dello show Netflix Shadow and Bone è stata fissata per aprile 2021, quindi i fan devono aspettare solo qualche altro mese per vederla.

Eric Heisserer, lo scrittore del film di fantascienza Arrival, è lo showrunner e produttore esecutivo della serie, mentre Lee Toland Krieger – che ha diretto il film Age of Adaline e ha impostato lo stile visivo per la serie CW Riverdale e le Chilling Adventures of Sabrina di Netflix – è il regista principale e un produttore esecutivo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...