Shadowed: ecco il nuovo cortometraggio horror diretto da David F. Sandberg

David F. Sandberg, il regista di Shazam così come i film horror Lights Out e Annabelle: Creation, ha realizzato un nuovo cortometraggio horror che ha caricato online.

Come sapete, uno dei suoi cortometraggi si è trasformato in un film da lui stesso diretto, Lights Out, che ha rappresentato il suo debutto alla regia. Ora, perché cos’altro può fare un regista bloccato a casa con risorse limitate, Sandberg è tornato nel mondo dell’orrore creando una storia terrificante intitolata “Shadowed”.

Poiché gran parte del mondo è al chiuso in questo momento come parte della risposta alla pandemia globale di Coronavirus, che ha ritardato o interrotto le produzioni nel settore dell’intrattenimento, l’isolamento ha influenzato molti lavori in TV e al cinema. Alcuni rilasciano video di ispirazione, alcuni rilasciano PSA, e Sandberg invece ha deciso di spaventarci.

Quindi bando alle ciance e andiamo con la visione di Shadowed, il nuovo cortometraggio horror di David F. Sandberg:

