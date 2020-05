Shameik Moore pensa di essere troppo vecchio per interpretare Miles Morales dal vivo

Il doppiatore di Miles Morales, Shameik Moore, pensa di essere troppo vecchio per interpretare Miles Morales dal vivo.

Moore ha portato in scena la voce di Miles in Spider-Man: Un Nuovo Universo nel 2018. La pellicola Marvel animata è stata un primo esperimento decisamente riuscito che si è rapportato bene con fan e critici, ed ha reso alla Sony una buona resa al botteghino. Il film è andato così bene che ha persino vinto l’Oscar per il miglior film d’animazione agli Oscar dell’anno scorso. Con la popolarità del film, ci sono state voci secondo cui la Sony potrebbe sviluppare un film Spider-Verse dal vivo.

La trilogia di Spider-Man di Sam Raimi vede Tobey Maguire nel ruolo di Spidey, e come sappiamo i cui primi due film sono stati ben accolti; Andrew Garfield è diventato il secondo Spidey nei due film di Amazing Spider-Man di Marc Webb, da moltissimi ritenuti piuttosto pessimi, e ancor prima che uscisse Un NUovo Universo, i fan avevano teorizzato una reunion dei due veterani del tessiragnatele con l’incarnazione moderna di Tom Holland.

Con Raimi di ritorno in seno alla Marvel per la regia di Doctor Strange 2, e i graffiti visti nel trailer di Morbius, i fan ritengono che la Sony potrebbe pianificare uno Spider-Verse dal vivo. Se ciò dovesse accadere, Moore potrebbe non interpretare Miles Morales.

Di recente Moore ha usato Twitter per rispondere a un fan che gli aveva detto che dovrebbe interpretare Miles in un film dello Spider-Verse dal vivo. Moore ha detto che gli piacerebbe interpretare il personaggio, ma ha riflettuto anche sulla sua età, ammettendo di essere troppo vecchio per interpretare il personaggio. Un altro fan ha detto che potrebbe suonare interpretare una versione precedente di Miles, proveniente da un’altra dimensione, e Moore ha detto che sarebbe stato onorato di farlo.

