Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: il film potrebbe introdurre un mutante?

Ora che la Disney possiede la Fox e grazie all’accordo con la Sony Pictures, il Marvel Cinematic Universe è praticamente completo, senza riferimenti ai fumetti che non posseggono.

Leggi anche: una teoria illustra il modo in cui verranno introdotti i mutanti nel MCU

I Marvel Studios non stanno perdendo tempo a costruire l’universo del MCU usando impiantando nella continuity riferimenti ai mutanti precedentemente di proprietà della Fox, come la SWORD in WandaVision e Madripoor in The Falcon and the Winter Soldier. Come sappiamo potrebbero anche star lavorando per introdurre Kang il Conquistatore. E ora, potrebbe esserci un mutante previsto per un apparizione nel MCU.

Secondo Daniel Richtman, quindi da prendere con le pinze, Wiz Kid sarà in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

I saw Wiz Kid on a grid a month ago actually but didn't make that connection until today when I learned he's actually a character from the comics, and a mutant no less — Daniel Richtman (@DanielRPK) February 25, 2020

Altrimenti noto come Takeshi Matsuya, Wiz Kid è un genio del computer confinato su una sedia a rotelle che ha la capacità mutante definita “tecnoform”, ovvero può creare macchinari con la mente.

Non è noto se Takeshi verrà effettivamente chiamato con l’appellativo “mutante” nel film, ma includerlo sarebbe un modo molto inaspettato per la Marvel di introdurre gradualmente i mutanti nell’universo espanso.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...