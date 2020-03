Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: un misterioso esercito in una foto dal set

Una nuova foto sul set di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings mette al centro un misterioso esercito.

Uno dei film più attesi dalla lista Marvel è sicuramente Shang-Chi, primo progetto della serie di film coi supereroi a concentrarsi su un protagonista asiatico – parliamo solo di film perché tecnicamente Chloe Bennet di Agents of SHIELD è cino-americana.

La produzione di Shang-Chi è cominciata in Australia, dove è stata scattata una nuova foto sul set che ci permette di dare un’occhiata veloce a un misterioso esercito. La foto sul set mostra un esercito vestito con armature nere e argento, in piedi di sentinella, come se stessero aspettando ordini.

Potete vedere la foto qui di seguito:

New leaked image from the set of "Shang Chi: The Legends of Ten Rings" reveal first look at Mandarin's army?!#shangchi #shangchiandthelegendsoftenrings #mcu #marvel pic.twitter.com/rQCY5mSBYs — The Geeky Nerdian (@thegeekynerdian) March 12, 2020

E’ un film di genere azione, fantasy, avventura previsto per il 2021, diretto da Destin Daniel Cretton e distribuito della Walt Disney Studios Motion Pictures.

Il cast per ora confermato vede nel film Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu Wai.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings vede protagonista Shang-Shi, conosciuto anche come The Master of Kung-Fu. Il personaggio è apparso nei fumetti Marvel per la prima volta nel 1973. Oltre che la conoscenza assoluta delle arti marziali Shang-Shi ha anche la capacità di riprodurre innumerevoli copie di se stesso. Shang-Chi è nato nel 1973, a opera degli autori Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni): risposta marveliana al grande successo internazionale di Bruce Lee.

Il film fa parte della Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel, e per il momento l’uscita americana del film al cinema è fissata al 12 febbraio 2021.

