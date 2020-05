Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings: un rumor rivelerebbe caratteristiche della trama

Come sappiamo, la Marvel è stata costretta a rimandare l’intera lista dei suoi film, con Black Widow trasferito a questo 6 novembre 2020, seguito da Eternals, trasferito al 12 febbraio 2021 e Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings impostato per uscire in un grande weekend estivo, il 7 maggio 2021.

Molto sta andando avanti per questi prossimi tre grandi film del MCU, ma fino ad ora non si sa molto sui loro risvolti di trama.

Il settore del film di cui abbiamo più informazioni per il momento è il cast, che sappiamo sarà formato da Awkafina nel ruolo di Fah Lo Suee. Nei fumetti, Fah Lo Suee è la sorella di Shang-Chi, ma in questa nuova versione aggiornata della storia, Awkafina interpreterà la figlia de il Mandarino, nonché un potenziale interesse amoroso per Shang-Chi.

Sappiamo anche che Tony Chiu-Wai Leung interpreterà il Mandarino. I fan della Marvel ricorderanno senza dubbio l’ultima versione che abbiamo visto del personaggio, interpretato da Sir Ben Kingsley in Iron Man 3, ma non tutti i fan potrebbero ricordare il rimando al personaggio in Marvel One-Shot: All Hail The King, che è stato rilasciato con le edizioni home-video di Thor: The Dark World.

In Iron Man 3 e in quel cortometraggio, si è scoperto che il Mandarino era semplicemente un attore di nome Trevor Slattery. Una strana svolta per Kingsley, ma uno schiaffo in faccia per molti fan dei fumetti. La Marvel ha appreso chiaramente l’errore ed ha “sistemato” le cose in quel cortometraggio, facendo rapire Trevor e informandolo che esiste un vero Mandarino, e non era contento dell’appropriazione operata da Trevor a la AIM. Quindi, dopo quel cortometraggio, sappiamo che il vero Mandarino è pronto per la vendetta.

Ora però veniamo ad un rumor che a quanto pare rivelerebbe la trama di Shang-Chi, arrivata online grazie a fandomwire.

Secondo questo rumor, Shang-Chi ha un potere speciale in questo film e per questo è stato cresciuto in un orfanotrofio per bambini addestrati a combattere. Questo orfanotrofio speciale è gestito dal Mandarino. Shang-Chi alla fine fugge dalla scuola / prigione e inizia a vivere in continua fuga, cercando di rimanere fuori dalle grinfie del Mandarino per tutta la vita.

Alla fine il noto villain lo trova quando ormai adulto, e gli offre una possibilità. Il Mandarino promette soldi e potere a Shang-Chi, insieme a una promessa che alla fine smetterà di inseguirlo se combatterà in un torneo epico e magico per cui ogni bambino dell’orfanotrofio si è allenato per tutta la vita. Chi vince questo torneo ottiene i leggendari 10 anelli, che danno ancora più potere, e che sono profondamente desiderati dal Mandarino. Tuttavia, il villain è attualmente troppo vecchio per combattere, quindi arruola Shang-Chi.

Il torneo vedrà l’ingresso di nuovi personaggi da tutti gli angoli del MCU, e questi includono maghi, alieni, combattenti e personaggi famosi dei fumetti. Una sorta di film di Mortal Kombat ibridato con la Marvel.

In questo film, il potere speciale di Shang-Chi è la capacità di clonare se stesso mentre combatte. Questo è un approccio leggermente diverso al potere che aveva nella sua più recente serie a fumetti.

Mentre nei fumetti Shang-Chi può creare cloni di se stesso, nel film sarebbe solo in grado di proiettare se stesso durante le sequenze di combattimento. Questo darebbe al personaggio qualcosa di speciale da fare, ma offrirebbe anche ai registi un modo per sdare vita a sequenze di combattimento davvero niente male. Stando al rumor il film dovrebbe presentare un perfetto mix fra combattimenti classici e con l’utilizzo di poteri.

In ultimo, a quanto pare il film saprebbe chiaramente che i fan del Mandarino sono ancora sconvolti e confusi dalla svolta presente in Iron Man 3, e senza cambiare quel plot twist, affronteranno quel problema ad un certo punto.

