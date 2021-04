Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli: ecco il primo teaser trailer ufficiale!

E dopo i primissimi closer-look ufficiali, condivisi dalla Marvel attraverso un primo poster promozionale di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, ed una serie di prime immagini, abbiamo finalmente un primissimo teaser che ci permette di immergerci nel film.

Potete vederlo qua sotto:

E qui sotto in italiano:

“In arrivo nell’estate del 2021 [ora non più ovviamente], Simu Liu interpreta Shang-Chi in Shang-Chi e The Legend of The Ten Rings dei Marvel Studios. Shang-Chi deve affrontare il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene attirato nella rete della misteriosa organizzazione dei Dieci Anelli“.

E’ un film di genere azione, diretto da Destin Daniel Cretton e distribuito della Walt Disney Studios Motion Pictures. Il cast per ora confermato vede nel film Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu Wai.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings vede protagonista Shang-Shi, conosciuto anche come The Master of Kung-Fu. Il personaggio è apparso nei fumetti Marvel per la prima volta nel 1973. Oltre che la conoscenza assoluta delle arti marziali Shang-Shi ha anche la capacità di riprodurre innumerevoli copie di se stesso. Shang-Chi è nato nel 1973, a opera degli autori Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni): risposta marveliana al grande successo internazionale di Bruce Lee.

Il film dovrebbe uscire il 3 settembre 2021.

