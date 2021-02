Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli: il costume del protagonista rivelato grazie ad un leak?

I fan hanno potuto dare una moltitudine di primi sguardi ad un sacco di costumi degli Eterni, ma non hanno potuto ancora vedere niente riguardo Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli, nonostante le riprese siano terminate da tempo.

La maggior parte dei fan ha capito come i Marvel Studios avrebbero dato contesto nel MCU al costume di Shang-Chi, grazie all’ex co-responsabile dello sviluppo visivo della compagnia, e per quanto riguarda la trama del film, i fan sono stati informati che il drago Fin Fang Foom sarà parte importante della trama e che Shang-Chi sarebbe stato “attirato nella rete della misteriosa organizzazione i Dieci Anelli”.

Di recente, grazie ad un leak proveniente dal packaging di un prodotto realizzato per il film della LEGO, potrebbe esser stato mostrato non solo il costume dell’eroe, ma anche un drago che non sembra essere Foom.

Potete vederlo qui sotto:

“In arrivo nell’estate del 2021, Simu Liu interpreta Shang-Chi in Shang-Chi e The Legend of The Ten Rings dei Marvel Studios. Shang-Chi deve affrontare il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene attirato nella rete della misteriosa organizzazione dei Dieci Anelli“.

E’ un film di genere azione, diretto da Destin Daniel Cretton e distribuito della Walt Disney Studios Motion Pictures. Il cast per ora confermato vede nel film Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu Wai.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings vede protagonista Shang-Shi, conosciuto anche come The Master of Kung-Fu. Il personaggio è apparso nei fumetti Marvel per la prima volta nel 1973. Oltre che la conoscenza assoluta delle arti marziali Shang-Shi ha anche la capacità di riprodurre innumerevoli copie di se stesso. Shang-Chi è nato nel 1973, a opera degli autori Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni): risposta marveliana al grande successo internazionale di Bruce Lee.

Il film fa parte della Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel, e dovrebbe uscire l’8 luglio 2021.

